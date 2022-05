Horário do jogo do Corinthians: que horas começa a disputa hoje

Pela oitava rodada do Brasileirão neste domingo (29/05), o Timão recebe o América Mineiro hoje na Neo Química Arena. Para não perder nenhum lance, saiba onde vai passar e o horário do jogo do Corinthians.

O horário do jogo do Corinthians hoje está marcado para às 18 horas (horário de Brasília). A partida contra o América Mineiro deve sintonizar o Premiere, pay-per-view.

Pela TV fechada, o canal do Premiere é o grande responsável por exibir as emoções do jogo do Corinthians hoje, disponível para todo o Brasil somente para operadoras de TV por assinatura.

Para acompanhar online, o torcedor pode sintonizar a plataforma através do aplicativo para celular, tablet, computador e até mesmo na smart TV, pelo Globo Play se for assinante.

A arbitragem hoje vai ser de Anderson Daronco (FIFA).

PREMIERE – OI: 340 até 357 / SKY: 230, 244, 632 e 6640 / VIVO: 150 até 153, 721 até 728 / CLARO: 220 até 229

Provável escalação do jogo do Corinthians hoje

Paulinho segue em trabalho no departamento médico do Corinthians, tornando-se um dos principais desfalques para o jogo deste domingo. Já Fragner é dúvida.

Escalação do Corinthians: Cássio; Lucas Piton, João Victor, Gil, Mantuan; Giuliano, Renato Augusto, Du Queiroz; Willian, Junior Moraes e Adson. Técnico: Vitor Pereira

O time de Vagner Mancini tem baixas importantes para o jogo deste domingo. Começando com Índio, Conti, Everaldo, Berrio, Jori, Matheusinho e Paulinho.

Escalação do América MG: Jailson; Patric, Iago Maidana, Éder Ferreira, Marlon; Juninho, Gustavinho, Lucas Kal; Felipe Azevedo, Guofu e Henrique Almeida. Técnico: Vagner Mancini

Como estão Corinthians e América MG no Brasileirão?

O Corinthians conquistou a classificação para as oitavas da Libertadores durante a semana e, por isso, entra em campo neste domingo com toda a confiança para buscar mais três pontos. Em primeiro lugar com 14 pontos, o Timão se mantém na liderança com quatro jogos sem perder, além dos dois pontos de vantagem diante do segundo colocado na tabela.

Do outro lado, o America Mineiro não conseguiu a classificação na Libertadores, diferente do seu rival neste domingo. Dessa maneira, o elenco visitante terá mais tempo para focar em seu desempenho e produção, buscando os três pontos na rodada para alcançar o G4 e quem sabe entrar na zona de classificação. Por fim, o grupo mineiro aparece em 9º lugar com 10 pontos.

