Que horas é o jogo do Corinthians hoje no Brasileirão x Cuiabá (07/06)

Para continuar na liderança do Brasileirão, o Corinthians terá de vencer o Cuiabá nesta terça-feira, 7 de junho, pela décima rodada rodada na Arena Pantanal, na cidade de Cuiabá. Para ficar por dentro de todos os detalhes, confira que horas é o jogo do Corinthians hoje e onde assistir no Brasileirão ao vivo.

Que horas é o jogo do Corinthians hoje?

O jogo do Corinthians hoje vai começar a partir das 21h30, nove e meia da noite, pelo horário de Brasília.

A transmissão do confronto do Timão vai ser nos canais SporTV e Premiere, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura. Para acompanhar ao vivo, o torcedor deve notificar se obtém as emissoras em sua programação ou, caso contrário, entrar em contato com a operadora para assinar.

Outra maneira de assistir o seu time do coração é pelo aplicativo do Premiere, disponível para celular, tablet, computador e na smart TV. O Globo Play, streaming da TV Globo, também retransmite em sua plataforma.

Informações do jogo do Cuiabá x Corinthians hoje:

Data: 07/06/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá, no estado de Mato Grosso

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique

Onde assistir: SporTV e Premiere

Cuiabá e Corinthians no Brasileirão 2022

Ocupando a 18ª posição na zona de rebaixamento, o Cuiabá contabiliza o total de 8 pontos conquistados em toda a temporada. Pelo seu mau desempenho dentro de campo, o elenco precisará focar-se totalmente para vencer o jogo desta terça-feira e sair da degola.

Do outro lado, o Corinthians é o atual líder do Brasileirão neste início de temporada 2022. Depois de tropeçar, o Timão venceu o Atlético Goianiense no fim de semana e, com o empate entre Palmeiras e Atlético MG, retornou para a ponta da classificação com 18 pontos. Agora, deve vencer o jogo de hoje para se manter com vantagem aos demais.

Escalação do Cuiabá: João Carlos; Uendel, Alan Empereur, Marllon, João Lucas; Camilo, Pepê, Rafael Gava; Valdívia, Marquinhos e André. Técnico: Luiz Fernando Iubel

Escalação do Corinthians: Cássio; Fábio Santos, Gil, Robson, Gustavo Mantuan; Du Queiroz, Renato Augusto, Lucas Piton, Giuliano; Adson e Roger Guedes. Técnico: Vitor Pereira

Último jogo Cuiabá x Corinthians

A última vez que as equipes de Cuiabá e Corinthians se enfrentaram aconteceu em 13 de novembro de 2021, durante a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A.

O jogo foi complexo para o Timão, que até saiu na frente no primeiro tempo, mas acabou tomando o empata. Depois, no fim da partida, conseguiu vencer por 3 x 2 com gols de Giuliano, Renato Augusto e Roger Guedes. Do outro lado, Pepê e Paulão descontaram.

Saiba como foi a última partida entre as equipes no vídeo a seguir.