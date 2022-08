Que horas é o jogo do Corinthians hoje: onde vai passar ao vivo (6/8)

Pela 21ª rodada do Brasileirão, que horas é o jogo do Corinthians hoje? A partida está marcada para começar às 19h (horário de Brasília) neste sábado, 6 de agosto. Enfrentando o Avaí, o confronto vai ser realizado no Estádio Ressacada, em Florianópolis, com transmissão ao vivo.

O Timão é o vice-líder do Brasileirão com 38 pontos, enquanto o time catarinense aparece na 16ª posição com 21 pontos, um a mais do que o primeiro colocado da zona de rebaixamento.

Que horas é o jogo do Corinthians hoje

O jogo do Corinthians hoje começa às sete da noite, pelo horário de Brasília. O Premiere transmite a partida deste sábado ao vivo.

Com transmissão para todos os estados do Brasil, o pay-per-view só está disponível em operadoras de TV por assinatura em valor extra. Para obter, o torcedor deve assinar a programação na mensalidade.

Online, o jogo do Corinthians está disponível no Globo Play, pelo aplicativo do streaming no celular, tablet, computador e até na smart TV.

Informações do jogo do Avaí x Corinthians hoje:

Data: Sábado, 06/08/2022

Que horas é o jogo do Corinthians hoje: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Ressacada, em Florianópolis

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

VAR: Daniel Nobre Bins

Onde assistir: Premiere e Globo Play

Últimos jogos Avaí x Corinthians

Corinthians 3 x 0 Avaí (Brasileirão)

Corinthians 3 x 0 Avaí (Brasileirão)

Avaí 1 x 1 Corinthians (Brasileirão)

Prováveis escalações de Avaí x Corinthians

Morato é o único desfalque do Avaí.

Provável escalação do Avaí: Vladimir; Kevin, Bressan, Arthur Chaves, Cortez; Raniele, Eduardo, Jean Pyerre; William Pottker, Bissoli e Natanael. Técnico: Eduardo Barroca

Willian, Paulinho e Renato Augusto continuam em trabalho de recuperação no departamento médico.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Rafael Ramos, Bruno Méndez, Balbuena, Santos; Vera, Roni, Gustavo Mosquito, Giuliano; Giovane e Roger Guedes. Técnico: Vitor Pereira

Quem é o artilheiro do Corinthians em 2022?

Pela temporada 2022 no Brasileirão, Roger Guedes é o artilheiro do Corinthians com 6 gols marcados em toda a competição.

Já estamos no segundo turno e, mesmo com bons números, o atacante não conseguiu manter a boa marca de marcações que teve no começo da temporada. Por isso, é provável que outros jogadores também aparecem na marca para disputarem o título de artilheiro do Corinthians na competição.

Em todo o Brasileirão, Cano, do Fluminense, é o artilheiro com 12 gols marcados. Já Pedro Raul, do Goiás, tem 11 em segundo lugar e Calleri, do São Paulo, aparecem com 10 gols marcados na terceira posição.

Em cada nova rodada, a lista é atualizada com os nomes dos jogadores.

Quais os jogos que faltam para o Corinthians no Brasileirão?

O Corinthians ainda tem pela frente 18 jogos no Campeonato Brasileiro da Série A este ano, enquanto já disputou 20 em toda a competição.

O time contabiliza até aqui onze vitórias, cinco empates e quatro derrotas. No total, foram 25 gols marcados e 19, com o melhor resultado como mandante, tendo sete vitórias, nenhuma derrota e três empates.

Agora, o Timão deve focar em seus próximos compromissos se quiser retomar a liderança do Brasileirão e retirar o seu maior rival, o Palmeiras, da ponta da tabela.

Confira os próximos jogos do Corinthians no Brasileirão.

Corinthians x Palmeiras – Sábado, 13/08 às 19h

Fortaleza x Corinthians – Sábado, 20/08 às 19h

Corinthians x RB Bragantino – Sábado, 27/08 às 20h30

Corinthians x Internacional – Domingo, 04/09 às 16h

