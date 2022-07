Que horas é o jogo do Corinthians hoje? Qual canal vai passar? (20/7)

O Timão enfrenta o Coritiba na noite desta quarta-feira, 20 de julho, mas que horas é o jogo do Corinthians hoje? As equipes disputam a décima oitava rodada do Brasileirão na Neo Química Arena, a partir das 21h30 (Horário de Brasília). Com promessa de bom futebol, a partida tem transmissão ao vivo na TV aberta.

Confira todas as informações do jogo do Corinthians hoje e onde assistir.

+ Quem o Corinthians pega na Copa do Brasil 2022 nas quartas de final

Que horas é o jogo do Corinthians hoje?

O jogo do Corinthians hoje começa às 21h30, nove e meia da noite, pelo horário de Brasília, diretamente da Neo Química Arena, na capital paulista.

A TV Globo transmite ao vivo o jogo entre Corinthians e Coritiba nesta quarta-feira, para os estados de SP, PR, PE, MG, AP, RR, RO, AC, AM, PA, MA, AL, BA, MT, MS, GO, TO, SC, RS e DF com narração de Cléber Machado, comentários de Roger Flores, Ricardinho e análise de arbitragem de Sálvio Spinola.

Para quem não mora nos estados citados, a opção é acompanhar através do Premiere, onde Milton Leite narra o jogo ao lado de Alexandre Lozetti e Richarlyson.

Online, o jogo do Corinthians também está disponível pelo Globo Play, plataforma de streaming.

Data : 20/07/2022

: 20/07/2022 Que horas é o jogo do Corinthians hoje: 21h30 (Horário de Brasília)

21h30 (Horário de Brasília) Local : Neo Química Arena, em São Paulo

: Neo Química Arena, em São Paulo Arbitragem : Wagner do Nascimento Magalhaes (FIFA)

: Wagner do Nascimento Magalhaes (FIFA) VAR : Rodrigo Carvalhaes de Miranda

: Rodrigo Carvalhaes de Miranda Onde assistir: Globo, Premiere e Globo Play

Como estão Corinthians e Coritiba na temporada?

O Corinthians entra em campo nesta quarta-feira para recuperara vice-liderança do Brasileirão. Em terceiro lugar com 29 pontos, o elenco alvinegro perdeu na última rodada para o Ceará e, por isso, acumula oito vitórias, cinco empates e quatro derrotas. No entanto, além de vencer o seu confronto desta quarta, deve também torcer por uma derrota do Galo na rodada.

Do outro lado, o Coritiba permanece na 16ª posição com 19 pontos, totalizando cinco vitórias, quatro empates e oito derrotas. O elenco paranaense faz uma campanha regular, com vinte gols marcados e vinte e sete sofridos dentro e fora de casa. O Coxa é o primeiro elenco fora da zona de rebaixamento.

Provável escalação do Corinthians para o jogo de hoje:

Escalação do Corinthians: Cássio; Lucas Piton, Fagner, Gil, Raul Gustavo; Du Queiroz, Cantillo, Willian; Giuliano, Roger Guedes e Gustavo Mantuan (Yuri Alberto).

Escalação do Coritiba: Muralha; Egídio, Luciano Castán, Henrique, Natanael; Willian Farias, Val, Thonny Anderson; Alef Manga, Igor Paixão e Léo Gamalho.

Yuri Alberto vai jogar hoje?

O atacante Yuri Alberto deve estar no time titular do Corinthians nesta quarta-feira. O jogador foi apresentado em 8 de julho, na Neo Química Arena. Agora, o próximo passo é vestir a camisa para representar o clube dentro de campo no Brasileirão.

Yuri já está regularizado no BID da CBF. O jogador de 21 anos vem treinando com o elenco corintiano desde que chegou da Rússia. Agora, basta aquecer e entrar em campo.

O número de Yuri, entretanto, ainda não é certo. De acordo com o portal GE, o atacante de 21 anos deve usar o número 21, enquanto Rafael Ramos fica com o número 2. Agora, resta o torcedor esperar para conferir o novo número da peça principal do ataque.