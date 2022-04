Que horas é o jogo do Cruzeiro hoje e onde assistir a Série B (23/04)

Confira todas as informações do jogo de hoje. Foto: Reprodução / Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Neste sábado, o duelo mineiro entre Tombense e Cruzeiro será realizado pela terceira rodada da Série B do Brasileirão, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé. Para não perder nenhum lance e saber que horas é o jogo do Cruzeiro hoje, confira no texto a seguir.

Com dois empates, o Tombense entra em campo hoje buscando a sua primeira vitória na temporada da segunda divisão. Do outro lado, a Raposa tenta levar para casa o segundo triunfo para subir na classificação rumo a zona de classificação.

Que horas é o jogo do Cruzeiro hoje?

O jogo do Tombense e Cruzeiro hoje vai começar às 19h, pelo horário de Brasília, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé.

A partida neste sábado vai passar no Premiere 5, pay-per-view, com transmissão para todos os estados do Brasil através da TV por assinatura e aplicativo.

A plataforma está disponível somente por assinatura. Isso quer dizer que você pode encontrar os valores no site (www.premiere.globo.com) ou no aplicativo em Android e iOS. Assinantes GloboPlay também tem podem assistir aos jogos.

Ficha técnica do jogo do Tombense x Cruzeiro hoje:

Data: 23/04/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé.

Arbitragem: Rodolpho Toski Marques (FIFA)

Onde assistir: Premiere 5

Escalação do Tombense x Cruzeiro

Os anfitriões não possuem novas baixas no plantel de jogadores.

Já o técnico Paulo Pezzolanoa ainda não pode contar com Edu, lesionado.

Escalação do Tombense:​ Rafael, David, Jordan, Roger, Manoel, Joseph, Zé Ricardo, Igor, Everton, Jean Lucas e Ciel

Escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral, Rômulo, Eduardo Brock, Oliveira, Rafael Santos, Willian Oliveira, Neto Moura, João Paulo, Waguininho, Leonardo e Rodolfo

Confira como foi o último jogo entre os times.

Próximos jogos de Tombense e Cruzeiro

Ambas as equipes disputam atualmente a segunda divisão do Campeonato Brasileiro na temporada.

O elenco do Tombense fez bonito e conquistou o passaporte até a terceira fase da Copa do Brasil, onde enfrenta o Ceará.

Do outro lado, o Cruzeiro também joga a terceira fase da Copa do Brasil, mas contra o Remo. A seguir, saiba quais são os próximos jogos de cada um dos times.

Tombense:

Vila Nova x Tombense – Terça-feira, 26/04 às 20h30 (Série B do Brasileirão)

Tombense x Vasco – Domingo, 01/05 às 18h (Série B do Brasileirão)

Cruzeiro:

Cruzeiro x Londrina – Terça-feira, 26/04 às 21h30 (Série B do Brasileirão)

Chapecoense x Cruzeiro – Sábado, 30/04 às 19h (Série B do Brasileirão)

