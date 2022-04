Que horas é o jogo do Flamengo hoje e onde assistir o Brasileirão (23/04)

Saiba onde assistir e horário do jogo do Flamengo hoje. Foto: Reprodução / Marcelo Cortes / CRF

Neste sábado, as equipes de Athletico Paranaense e Flamengo se enfrentam na Arena da Baixada, em Curitiba, pela terceira rodada na Série A do Campeonato Brasileiro no início da temporada 2022. Para descobrir que horas é o jogo do Flamengo hoje, confira a seguir no texto.

O Athletico é o lanterna da competição sem pontos conquistados. Por isso, o elenco de Carille tem que a buscar a primeira vitória no início de temporada. Do outro lado, o treinador Paulo Sousa tem como principal objetivo assumir a liderança com vantagem aos demais.

Que horas é o jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Athletico PR e Flamengo hoje vai começar às 16h30, pelo horário de Brasília, na Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná.

A Globo vai transmitir de graça para todo o Brasil, menos para os estados de São Paulo e Paraná, o jogo do Flamengo hoje ao vivo no Brasileirão.

O canal é responsável pelos direitos de transmissão e, por isso, pode exibir as disputas do Campeonato Brasileiro aos finais de semana e também em dias regulares. A narração vai ser de Luiz Roberto e comentários de Roger Flores.

Para quem não pode assistir na TV, existem também as opções online. O canal do Casimiro na Twitch passa de graça a partida de hoje, enquanto o PPV do Furacão transmite aos assinantes.

Ficha técnica do jogo do Athletico x Flamengo hoje:

Data: 23/04/2022

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná.

Arbitragem: Raphael Claus (FIFA)

Onde assistir: Globo, PPV do Furacão e Twitch

Escalação do Athletico PR x Flamengo

Novo no comando do Furacão, o técnico Carille não tem novas baixas em seu plantel de jogadores. Por esse motivo, o time deverá entrar em campo completo com todos os titulares.

Do outro lado, Paulo Sousa ainda tem muitos jogadores lesionados, começando com Bruno Henrique, Fabrício Bruno, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio, Matheuzinho, Ayrton Lucas, Vitinho e Matheus França, fora da convocação divulgada pelo clube.

Escalação do Athletico PR:​ Bento, Orejuela, Matheus Felipe, Pedro Henrique, Abner; Pablo Siles, Bryan Garcia, David Terans, Canobbio, Vitinho e Pablo

Escalação do Flamengo: Santos (Hugo Souza), David Luiz, Léo Pereira, Isla, Thiago Maia, João Gomes, Willian Arão, Éverton Ribeiro, Arrascaeta, Lázaro e Gabigol

Próximos jogos de Athletico PR e Flamengo

As equipes disputam a primeira divisão do Brasileirão este ano. Entretanto, elas também entram em campo em outros torneios nacionais e internacionais.

O Athletico, campeão atual da Sul-Americana, joga a Libertadores este ano, assim como a Copa do Brasil. Do outro lado, o Flamengo também disputas as duas competições.

Dessa maneira, confira a seguir os próximos jogos dos times.

Athletico PR:

Libertad x Athletico – Terça-feira, 26/04 às 19h15 (Copa Libertadores)

América MG x Athletico – Sábado, 30/04 às 16h30 (Brasileirão)

Flamengo:

Universidad Católica x Flamengo – Quinta-feira, 28/04 às 19h (Libertadores)

Altos x Flamengo – Domingo, 01/05 às 18h (Copa do Brasil)

