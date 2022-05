Que horas é o jogo do Flamengo hoje no Brasileirão e transmissão (21/05)

Abrindo a sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebe o Goiás neste sábado, 21 de maio, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, para buscar os três pontos e subir na tabela. Para não perder nenhum lance, descubra a seguir que horas é o jogo do Flamengo hoje e onde assistir.

Que horas é o jogo do Flamengo hoje?

O horário do jogo do Flamengo hoje vai ser às 16h30, pelo horário de Brasília, diretamente do Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

A transmissão vai começar a partir das quatro e meia da tarde para todo o Brasil, seguindo o horário de Brasília. Entretanto, o torcedor que mora em estados com o seu próprio fuso horário como Amazonas ou Acre, deve estar atento para as diferenças.

O Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, é o maior do país. A capacidade é de 78 mil torcedores, prometendo um bom número neste sábado para a torcida do Flamengo, que joga em casa na rodada do Brasileirão.

O espaço é sempre utilizado pelo clube para decisões como Libertadores e Copa do Brasil.

Flamengo x Goiás transmissão

Onde assistir o jogo do Flamengo e Goiás hoje vai ser no Premiere, pay-per-view por assinatura.

Disponível no formato de canais, o Premiere exibe para todos os estados do Brasil o jogo do Brasileirão neste sábado. Porém, os canais só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura. A narração vai ser de Luiz Carlos Jr, com comentários de PVC, Pedrinho e PC Oliveira.

Se preferir, o torcedor também pode acompanhar de maneira online, através da plataforma para celular, tablet, computador e na própria smart TV.

Outra opção é o GloboPlay. Se você é assinante do streaming, pode obter o pacote com as transmissões do Premiere.

Informações do jogo Flamengo x Goiás

Data: 21/05/2022

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (FIFA)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Premiere

Últimos jogos do Flamengo

O Flamengo entra em campo pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado. Sob o comando do técnico Paulo Sousa, vem deixando a desejar em seu desempenho, ocupando a 16ª posição com 6 pontos, ou seja, apenas uma casa fora da zona de rebaixamento.

Nas últimas rodadas, o Flamengo contabilizou dois empates e duas derrotas. Por isso, o confronto de hoje é extremamente importante ao clube carioca.

Confira a seguir como foram os últimos jogos do Flamengo até aqui.