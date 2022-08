Que horas é o jogo do Flamengo hoje x Athletico PR e onde assistir (14/8)

Pela 22ª rodada do Brasileirão, que horas é o jogo do Flamengo hoje vai ser às 16h, horário de Brasília, contra o Athletico PR neste domingo, 14 de agosto. O Estádio do Maracanã será o palco do duelo, no Rio de Janeiro, com transmissão na TV Globo, para todos os estados, menos SP e CE. As informações estão disponíveis no texto a seguir.

Que horas é o jogo do Flamengo hoje

O horário do jogo do Flamengo hoje vai ser às 16h, quatro da tarde, pelo horário de Brasília.

Torcedores que moram no Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima devem ficar atentos com a diferença de horário, já que possuem o próprio fuso diferente do utilizado com relação ao da capital.

O Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, vai receber a partida neste domingo, com presença garantida das duas torcidas. A capacidade do estádio é de 78 mil torcedores, considerado o maior estádio do Brasil.

Para o domingo, já foram vendidos mais de 50 mil ingressos, segundo o jornal Lance divulgou no último sábado.

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje

O jogo do Flamengo hoje vai passar na Globo e Premiere, a partir das 16h (Horário de Brasília).

Direto do Maracanã, as equipes de Flamengo e Athletico se enfrentam neste domingo, com transmissão para os estados do Brasil, com exceção de São Paulo e Ceará. A narração é de Luís Roberto, com comentários de Junior, Roger Flores e Sandro Meira Ricci.

Outra opção é acompanhar através do Premiere, para todo o Brasil, disponível somente em operadoras de TV por assinatura em valor extra.

Online, o site do GE retransmite a partida de graça, além do Globo Play, streaming pelo aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV

Data: Domingo, 14/08/2022

Que horas é o jogo do Flamengo hoje: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira

Onde assistir: Globo, Premiere e Globo Play

Últimos jogos de Flamengo x Athletico PR

Flamengo 0 x 0 Athletico PR – Copa do Brasil

Athletico PR 1 x 0 Flamengo – Brasileirão

Athletico PR 2 x 2 Flamengo – Brasileirão

Confira os melhores momentos da última partida.

Flamengo no Brasileirão

Quinta posição do Campeonato Brasileiro, o Flamengo soma 36 pontos até a vigésima segunda rodada. O elenco rubro-negro venceu 11 partidas, empatou 3 e perdeu sete até aqui, somando o total de 32 gols marcados e com 19 gols sofridos dentro e fora de casa.

O Rubro-Negro tem bom desempenho como mandante, somando 7 vitórias, duas derrotas e um empate. No entanto, como visitante, deixa a desejar com apenas quatro vitórias, cinco derrotas e dois empates.

Se vencer neste domingo, pode assumir a vice-liderança da tabela.

Mandante: 7 vitórias, 2 derrotas e 1 empate

Visitante: 4 vitórias, 5 derrotas e 2 empates

Athletico PR pode assumir vice-liderança

Com um ponto a mais do que o seu rival neste domingo, o Athletico Parananese vem na 4ª posição com 37 pontos, contabilizando onze vitórias, quatro empates e seis derrotas.

No quesito saldo de gols, o Furacão soma 28 gols marcados e 22 sofridos dentro e fora de casa. Se vence o jogo deste domingo, assume a vice-liderança.

Como mandante, o Athletico soma seis vitórias, além de uma derrota e três empates. Como visitante, entretanto, tem 5 vitórias, 5 derrotas e um empate apenas.

Mandante: 6 vitórias, 1 derrota e 3 empates

Visitante: 5 vitórias, 5 derrotas e 1 empate

Provável escalação do jogo do Flamengo x Athletico PR hoje

Dorival Junior deve poupar jogadores para o confronto deste domingo. Isso porque o Rubro-Negro vai reencontrar o Athletico na partida de volta da Copa do Brasil no meio da semana.

Rodrigo Caio e Diego seguem lesionados, assim como Bruno Henrique.

Escalação do Flamengo hoje: Santos; Matheuszinho, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas; Thiago Maia, Diego, Victor Hugo; Lazaro, Everton e Marinho.

Para o Furacão, o técnico Felipão não possui novas baixas. No entanto, como tem a partida importante pela frente, também deve poupar. Por isso, jogadores titulares e reservas devem estar em campo.

Escalação do Athletico PR hoje: Bento; Orejuela, Matheus Felipe, Nico, Pedrinho; Erick, Alex, Vitor Bueno; Vitinho, Vitor Roque e Rômulo.

