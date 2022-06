Que horas é o jogo do Flamengo x Fortaleza hoje e qual canal vai passar

Prepare o coração torcedor, porque hoje tem Mengão em campo! O elenco rubro-negro recebe o Fortaleza neste domingo, 5 de junho, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Com a bola rolando pela nona rodada do Brasileirão, saiba que horas é o jogo do Flamengo hoje para não perder nenhum detalhe da partida.

Que horas é o jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo hoje vai começar a partir das 16h, quatro da tarde, pelo horário de Brasília.

A Globo, na TV aberta, vai transmitir a partida em todo o Brasil, menos para os estados de SP, MG, PR, RS, GO, TO e PB, com narração de Luís Roberto, além da transmissão do canal Premiere, disponível em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção para o torcedor curtir o Mengo é através do pay-per-view, pelo aplicativo para celular, tablets, computador e até na smart TV.

Se for assinante, também tem acesso dos canais através da plataforma.

Informações do jogo do Flamengo x Fortaleza hoje:

Data: 05/06/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden

Onde assistir: Globo e Premiere

Flamengo e Fortaleza no Brasileirão

Depois de vencer o Fluminense no fim de semana passado, o Flamengo entra em campo neste domingo com toda a confiança necessária. O grupo comandado por Paulo Sousa tem buscado a regularidade no Brasileirão de todas as maneiras e, nas últimas rodadas, o desempenho do elenco melhorou, ocupando a 8ª posição com 12 pontos, com três rodadas sem perder seguidas.

Do outro lado, o Fortaleza é o lanterna da competição com apenas 2 pontos, ou seja, o elenco cearense sequer venceu no Brasileirão até aqui. O confronto deste domingo tem como principal objetivo lutar pelos três pontos e consequentemente sair da zona de rebaixamento.

Escalações de Flamengo x Fortaleza:

Rodinei está suspenso depois de ser expulso no clássico da última rodada.

Provável escalação do Flamengo: Hugo Souza; Matheus, David Luiz, Ayrton, Rodrigo Caio; Andreas Pereira, Willian Arão, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Paulo Sousa.

O elenco cearense não tem novas baixas.

Provável escalação do Fortaleza: Marcelo; Ceballos, Marcelo Benevenuto, Titi; Hércules, Yago Pikachu, Juninho Capixaba, Lucas Lima; Romero, Depietri e Moises. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Retrospecto de Flamengo x Fortaleza:

Entre as dezoito partidas que se enfrentaram, o Flamengo tem a vantagem do seu lado com dez vitórias, três empates e cinco triunfos para o time cearense.

Os dados são do portal O Gol, que mostram ainda que o Mengo já marcou 36 gols diante de 18 do Fortaleza. O jogo de hoje pode mudar as estatísticas até aqui.

Últimos jogos

Fortaleza 0 x 3 Flamengo (Brasileirão)

Flamengo 2 x 1 Fortaleza (Brasileirão)

Fortaleza 0 x 0 Flamengo (Brasileirão)

Confira no vídeo como foi a última vez que as equipes se enfrentaram.