Que horas é o jogo do Fluminense hoje e onde vai passar (09/07)

Partida contra o Ceará neste sábado marca a despedida do atacante Fred do grupo carioca

Que horas é o jogo do Fluminense hoje? A despedida de Fred do clube tricolor promete emocionar os torcedores neste sábado, 9 de julho. A equipe carioca enfrenta o Ceará pela 16ª rodada do Brasileirão na Série A, jogando no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Confira o texto a seguir para saber o horário e onde assistir.

O elenco do Flu pode assumir a vice-liderança se vencer neste sábado, enquanto os visitantes tem o principal objetivo de se afastarem da zona de rebaixamento com os três pontos.

Que horas é o jogo do Fluminense hoje ao vivo?

O jogo do Fluminense hoje começa às 19h, sete horas da noite, no horário de Brasília. Com transmissão do SporTV, Premiere e Globo Play, a partida do Brasileirão só pode ser assistida em operadoras de TV por assinatura. O pay-per-view está disponível por valor extra na mensalidade do torcedor em diferentes pacotes, sendo necessário entrar em contato com a operadora ou o site (www.premiere.globo.com).

Online, o aplicativo do Globo Play e Premiere retransmitem as imagens do jogo de futebol hoje através da plataforma para celular, tablet, computador e smart TV.

Que horas é o jogo do Fluminense hoje : 19h (Horário de Brasília)

: 19h (Horário de Brasília) Onde assistir Fluminense hoje ao vivo : SporTV, Premiere e Globo Play

: SporTV, Premiere e Globo Play Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA) / VAR: Thiago Duarte Peixoto

Escalações de Fluminense x Ceará:

O técnico Fernando Diniz não possui baixas para o jogo deste sábado. Fred, jogador que se despede dos gramado, deve permanecer no banco e entrar no meio da partida.

Escalação do Fluminense: Fábio; Caio Paulista, Manoel, Nino, Samuel Xavier; André, Martinelli, Jhon Arias, Ganso; Matheus Martins e Cano.

Ricardinho cumpre suspensão, enquanto Léo Rafael e Erick são desfalques de Marquinho Santos.

Escalação do Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Gabriel Lacerda, Victor Luís; Richard Candido, Fernando Sobral, Rodrigo Lindoso; Vina, Lima e Zé Roberto.

Como estão Fluminense x Ceará na temporada?

FLUMINENSE:

Sob o comando de Fernando Diniz, o Fluminense faz uma campanha excepcional no Brasileirão, cotado como um times com o futebol mais bonito dentro de campo. Ocupando a 6ª posição da tabela com 24 pontos, a equipe carioca tem a oportunidade de assumir a vice-liderança se vencer o seu jogo e o Atheltico perder na rodada.

Em toda a competição tem sete vitórias, três empates e cinco derrotas, incluindo no desempenho 20 gols marcados e apenas catorze tomados. Enquanto o ataque permanece intacto com o protagonismo de Cano, a defesa do clube ainda tem problemas.

Na Copa do Brasil joga contra o Cruzeiro nas oitavas de final. Já na Sul-americana foi eliminado ainda na fase de grupos.

CEARÁ:

Em vitória esmagadora contra o The Strongest no meio da semana, o Ceará carimbou o seu passaporte para as quartas de final da Copa Sul-Americana. A equipe permanece invicta na competição da Conmebol, quando terminou em primeiro lugar na fase de grupos com 18 pontos, seis vitórias em seis partidas disputadas.

Já no Brasileirão o desempenho do grupo cearense não é dos melhores. Enquanto brilha no futebol sul-americano, o time permanece próximo da zona de rebaixamento em 15º lugar com 18 pontos, colecionando três vitórias, nove empates e três derrotas. O Ceará está onze jogos invicto, mas não vence há cinco rodadas.

O desempenho tem quinze gols marcados e os mesmos quinze sofridos, isto é, mostrando uma campanha regular dentro dos gramados.

Na Copa do Brasil, por fim, disputa as oitavas contra o Fortaleza.

