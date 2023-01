Qual canal vai passar jogo do Fluminense na Copinha hoje (12/01/2023)

Com o fim da fase de grupos, a segunda fase tem início na Copinha nesta quinta-feira. O Fluminense vai disputar a classificação até a próxima fase contra o Atlético Guaratinguetá, direto do Estádio Ninho da Garça, na cidade de Guaratinguetá. O jogo do Fluminense hoje vai começar às 15h (Horário de Brasília) e contará com transmissão na televisão e online.

Onde assistir jogo do Fluminense hoje na Copinha

A transmissão do jogo do Fluminense hoje na Copinha é no SporTV às 15h (horário de Brasília).

Disponível para assinantes entre as operadoras de TV paga, o canal transmite a partida entre Fluminense e Atlético Guaratinguetá para todos os estados do Brasil ao vivo.

Só quem é assinante do canal pago tem direito à acompanhar na televisão. Porém, outra opção é sintonizar a plataforma de streaming GloboPlay para ficar ligado através do celular. Para isso, basta acessar o site (www.globoplay.globo.com) ou aplicativo e encontrar a retransmissão do canal SporTV ao vivo.

Torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul devem se atentar à diferença de início de transmissão, às 11h45, devido ao fuso horário.

Rafael de Souza vai ser o juiz do jogo do Fluminense na Copinha hoje contra o Atlético Guaratinguetá. Os assistentes vão ser Rafael Tadeu e Fausto Augusto Viana. Já o quarto árbitro escalado é Willer Fulgêncio. Para analista de vídeo, Demetrius Pinto foi escalado.

Jogo do Fluminense x Atlético Guaratinguetá no campeonato

Para chegar até aqui, o Fluminense precisou driblar grande adversários. No grupo 14, o elenco carioca estreou com vitória diante do Porto Vitória (1x0). Já pela segunda rodada goleou o Imperatriz facilmente (6x0) e por fim, na terceira e última rodada, ganhou do Taubaté (2x0).

Com nove pontos, confirmou a liderança no grupo para ter a vantagem na segunda fase da Copinha.

Escalação do Fluminense hoje: Gustavo Ramalho; Jhonny, Lucas Justen, Kayky Almeida; Jefté, Erick, Agner, Thiago; João Lourenço, Freitas e Gustavo Lobo.

Do outro lado, o Atlético Guaratinguetá garantiu a segunda posição no grupo 13 com cinco pontos. O elenco do interior paulista estreou com vitória em cima do Gama (2x1), depois empatou com o Grêmio Pague Menos (1x1) e na última rodada novamente ficou na igualdade com o Goiás (1x1).

Escalação do Atlético Guaratinguetá hoje: Clovis; Matheus Vinicius, Khallyl, Riquelme, Kauã; Vinicius, Kayan Souza, Rafael, Gabriel; Lucas Amorim e Guilherme.

Preparação finalizada para a partida de amanhã pela @Copinha! VAMOS VENCER, NENSE! #VemQueTem 📸: Leonardo Brasil/FFC pic.twitter.com/qnpeQuS3dv — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 11, 2023

Quantos títulos de Copinha tem o Flu?

O Fluminense tem cinco títulos na Copinha, segundo maior campeã da história do torneio. Porém, o elenco não levanta caneco desde 1989.

O elenco carioca conquistou o troféu das categorias de base nos anos de 1971, 1973, 1977, 1986 e 1989. Na primeira edição, o grupo derrotou o Botafogo nos pênaltis, grande rival do futebol.

Já em 1973 foi a vez de ganhar do Corinthians, enquanto em passou por cima da Ponte Preta. Em 1986 reencontrou a Ponte e venceu mais uma vez.

Por fim, em 1989, o tricolor carioca saiu vitorioso de confronto contra a Juventus.

Confira como foi o último jogo do Fluminense na Copinha.



