Que horas é o jogo do Fluminense x Internacional hoje e onde ver? (23/04)

Confira o horário do jogo do Fluminense e Internacional hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Equipes disputam a terceira rodada do Brasileirão neste sábado, 23 de abril, com transmissão ao vivo

Neste sábado, 23 de abril, Fluminense e Internacional se enfrentam pela terceira rodada do Brasileirão Série A na temporada, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Para saber que horas é o jogo do Fluminense x Internacional hoje, confira no texto as informações.

Que horas é o jogo do Fluminense x Internacional hoje?

O jogo entre Fluminense e Internacional hoje vai ser às 19h, pelo horário de Brasília, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

A partida deste sábado, 23 de abril, é válida pela terceira rodada do Brasileirão na primeira divisão. Quem vencer consegue subir na classificação em busca da zona de classificação.

O elenco carioca vem de vitória contra o Cuiabá, jogando fora de sua casa. Do outro lado, o Internacional também venceu o Fortaleza, em casa, jogando sob o comando de Cauan de Almeida, já que o técnico Alexander Medina foi demitido.

Disputado em dois turnos em pontos corridos, o Brasileiro da primeira divisão é realizado em 38 rodadas, onde o primeiro colocado é o campeão e as últimas quatro equipes são rebaixadas para a segunda divisão.

Onde assistir Fluminense x Internacional ao vivo?

O duelo entre Fluminense e Internacional hoje vai passar no Premiere, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

O grupo Globo (TV aberta, SporTV e Premiere) comprou por mais um ano os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Isso quer dizer que, para assistir ao jogo deste sábado, é necessário ser assinante do pay-per-view.

O Premiere é o único que transmite as imagens da partida para todos os estados do Brasil. A plataforma está disponível tanto na TV paga, no formato de canais, como também pelo aplicativo para celular, computador, smarTV e até mesmo tablets.

Assinante GloboPlay que tem o Premiere no pacote também pode acompanhar ao vivo o jogo de hoje.

Informações do horário do jogo do Fluminense x Internacional hoje

Horas: 19h

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Premiere

Fluminense e Internacional no Brasileirão

A equipe do Fluminense faz um bom início de temporada no Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada empatou com o Santos, mas na segunda superou o Cuiabá, ocupando a 6ª posição com quatro pontos.

Do outro lado, o Internacional optou por demitir o Cacique Medina e, para substitui-lo, Mano Menezes foi contratado pela Diretoria Gaúcha. Em 13º lugar com três pontos, o time estreou com derrota para o Atlético Mineiro mas venceu o Fortaleza na segunda rodada.

Confira como foi o último jogo entre os times.

