Confira qual é o horário do jogo do Galo hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Atlético MG x América MG Na última vez em que se enfrentaram, o Atlético Mineiro foi quem levou a melhor para cima do América durante a Libertadores

Que horas é o jogo do Galo hoje no Brasileirão x América

Tem clássico mineiro neste sábado! O Estádio Independência, em Belo Horizonte, vai receber Atlético e América para o confronto da quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro neste início de temporada. Para descobrir que horas é o jogo do Galo hoje confira a seguir.

Que horas é o jogo do Galo hoje no Brasileirão?

O jogo do Galo hoje vai começar às 16h30, pelo horário de Brasília, diretamente do Estádio Independência, na capital mineira.

A transmissão segue o horário de Brasília mas é importante ressaltar que o horário de início do clássico pode mudar de acordo com cada estado no Brasil, já que muitos tem o fuso horário completamente diferente, como é o caso de Amazonas e Acre.

O Estádio Independência, em Belo Horizonte, recebe jogos tanto do América como também do Atlético, desde o Campeonato Mineiro até a Libertadores. A capacidade é de 32 mil torcedores.

Este ano, os dois estão no mesmo grupo da competição sul-americana já que o Coelho conquistou o passaporte desde a fase preliminar, sendo sorteado no agrupamento do rival.

Onde vai passar o jogo do Galo hoje ao vivo?

O jogo do Atlético MG x América MG hoje vai ser transmitido ao vivo no Premiere, a partir das 16h30, pelo horário de Brasília.

O Pay-per-view só está disponível em operadoras de TV por assinatura, ou seja, apenas assinantes da Sky, Claro, Oi e Vivo é quem tem direito de acompanhar o embate ao vivo pela televisão. É importante ressaltar que os valores mudam de acordo com cada operadora.

A narração vai ser de Rogério Corrêa com comentários de Henrique Fernandes, Fábio Junior e Janette Mara Arcanjo na Central do Apito.

Se preferir acompanhar de maneira online, a plataforma está disponível no celular para Android e iOS, tablets, no próprio computador ou até mesmo smart TV.

Outra opção é assistir no Globo Play ou no Canais Globo, plataforma para já assinantes.

Atlético MG x América MG

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte,

Onde assistir: Premiere

Escalação Atlético MG x América MG:

O técnico Antômio Mohamed tem baixas importantes para o jogo deste sábado. Dodô, Mariano, Vargas, Guilherme Arana e Nathan Silva são desfalques no elenco.

Do outro lado, o América ainda não pode contar com Wellington Paulista, lesionado, assim como Everaldo, Paulinho e Alê.

Provável escalação do Atlético MG: Everson; Guga, Réver, Junior Alonso, Rubens; Allan, Jair, Nacho, Zaracho; Ademir e Hulk. Técnico: Antônio Mohamed

Provável escalação do América MG: Jaílson; Patric, Iago Maidana, Eder, Conti, João Paulo; Matheusinho, Juninho, Felipe Azevedo; Paulinho. Técnico: Vagner Mancini

Confira no vídeo a seguir como foi o último encontro dos times.