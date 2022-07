Que horas é o jogo do Grêmio hoje x Ponte Preta e onde assistir (23/7)

Prepare o coração torcedor e não perca o confronto! Que horas é o jogo do Grêmio hoje? A equipe gaúcha enfrenta a equipe paulista da Ponte Preta neste sábado, 23 de julho, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, confira onde assistir o jogo de hoje.

O Grêmio vem de empate com o Brusque, enquanto a Macaca venceu o Náutico na última rodada.

Que horas é o jogo do Grêmio hoje?

Procurando saber que horas é o jogo do Grêmio hoje? A partida tem início às 16h30, quatro e meia da tarde, pelo horário de Brasília neste sábado, pela rodada do Brasileirão da Série B.

O Premiere e o Globo Play vão transmitir o jogo do Grêmio hoje para todos os estados do Brasil, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. O pay-per-view, entretanto, só está disponível como por valor extra na mensalidade.

Se preferir, pode acompanhar online através do Globo Play, para aplicativo do celular, tablet, computador e na smart TV.

Que horas é o jogo do Grêmio hoje: 16h30 (Horário de Brasília)

16h30 (Horário de Brasília) Local : Arena do Grêmio, em Porto Alegre

: Arena do Grêmio, em Porto Alegre Onde assistir : Premiere e Globo Play

: Premiere e Globo Play Arbitragem : Paulo Cesar Zanovelli da Silva

: Paulo Cesar Zanovelli da Silva VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

Contabilizando treze jogos sem perder na Série B do Brasileirão, o Grêmio segue na 4ª posição da tabela com 33 pontos, contabilizando oito vitórias, nove empates e duas derrotas. Considerada uma das melhores campanhas da Série B do Brasileirão, o elenco pode assumir a vice-liderança se vencer o jogo deste sábado, mas tem que torcer também por um tropeço do Vasco para favorecer o time de Roger Machado.

Do outro lado, a Ponte Preta conseguiu vencer o jogo passado, subindo para seis rodadas sem perder na competição até agora. Em 14º lugar na tabela com 22 pontos, o elenco paulista tem como principal objetivo se afastar da zona de rebaixamento e lutar para alcançar o G-4 da competição, onde promete buscar um espaço na primeira divisão do futebol brasileiro. Até aqui, a Macaca venceu cinco partidas, empatou sete e perdeu sete também.

Quantas rodadas faltam para terminar o Campeonato Brasileiro da Série B?

Já foram 20 rodadas na Série B do Brasileirão, então faltam apenas 18 rodadas para o fim da temporada.

A edição da Série B do Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas na competição, divida em primeiro turno e o returno, com vinte equipes do futebol brasileiro. A segunda divisão também conta com quatro vagas na parte de cima da tabela, enquanto as quatro últimas rebaixam para a terceira divisão.

Daí, os quatro últimos na tabela da Série A são rebaixados para a segunda divisão, enquanto os primeiros da Série C consequentemente vão disputar a segunda divisão na temporada seguinte.

Jogos da rodada da Série B hoje

Neste sábado, 23 de julho, a bola vai rolar em seis jogos da 20ª rodada da Série B do Brasileirão. O destaque fica para o encontro do Cruzeiro e Bahia, além do Vila Nova e Vasco.

O jogo entre Grêmio e Ponte Preta será realizado no horário da tarde, com transmissão ao vivo pela televisão e online para os torcedores. Fique atento, porque muito deve rolar até o fim da temporada.

Confira todos os jogos de hoje.

Sampaio Corrêa x Sport

Cruzeiro x Bahia – 16h

Grêmio x Ponte Preta – 16h30

Vila Nova x Vasco – 16h30

Náutico x Londrina – 18h30

Ituano x Chapecoense – 19h

CRB x Novorizontino – 20h30

Guarani x Brusque – Domingo, 24/07 às 11h

Criciúma x CSA – Segunda-feira, 25/07 às 19h

Operário x Tombense – Segunda-feira, 25/07 às 19h

