Que horas é o jogo do Inter e Corinthians hoje no Brasileirão? (14/05)

Alerta de jogo grande no Brasileirão. Neste sábado, 14 de maio, Internacional e Corinthians se enfrentam pela sexta rodada da competição no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, em busca dos três pontos. Saiba que horas é o jogo do Inter e Corinthians hoje para não perder nenhum lance.

Que horas é o jogo do Inter e Corinthians hoje ao vivo?

Neste sábado, 14 de maio, o jogo do Internacional e Corinthians vai começar às 19h, pelo horário de Brasília, diretamente de Porto Alegre, no Estádio Beira-Rio.

Com transmissão seguindo o horário de Brasília, torcedores que moram em estados com o seu próprio fuso horário devem estar atentos para as mudanças.

O Beira-Rio, casa do Inter, tem capacidade para receber 50 mil torcedores. Para o duelo deste sábado, a casa promete estar lotada com torcedores de ambos os clubes.

Onde assistir jogo do Inter x Corinthians?

O jogo do Inter x Corinthians hoje vai passar ao vivo no Premire, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o pay-per-view exibe para todos os estados do Brasil o jogo do Brasileirão ao vivo neste sábado. Disponível em operadoras de TV paga, basta o torcedor sintonizar se for assinante e curtir todos os lances.

Outra opção é assistir de maneira online pelo aplicativo para celular, tablets, no computador pelo site (www.premiere.globo.com) ou então na smart TV, se você obter o pacote avulso.

Assinante Globo Play também pode assistir ao vivo.

Informações do jogo do Inter x Corinthians hoje:

Data: 14/05/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Onde assistir: Premiere

Arbitragem: Braulio da Silva (FIFA)

Internacional x Corinthians último jogo

A última vez que Internacional e Corinthians entraram em campo para disputar aconteceu em 24 de outubro de 2021, na temporada passada, pela 28ª rodada do Brasileirão Série A.

Em 2 x 2, as equipes ficaram na igualdade do placar e somaram apenas um ponto cada. Os gols foram de Rodrigo Lindoso e Gustavo Maia para os gaúchos, e Giuliano e Fabio Santos para os paulistas.

Confira no vídeo os melhores momentos do último confronto entre os times.