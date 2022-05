Saiba o horário do jogo do Inter hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Que horas é o jogo do Inter hoje no Brasileirão e transmissão (21/05)

Neste sábado, 21 de maio de 2022, o Cuiabá recebe o Internacional pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, na Arena Pantanal, na cidade de Cuiabá. Com transmissão ao vivo pela televisão, confira que horas é o jogo do Inter hoje.

Que horas é o jogo do Inter hoje no Brasileirão?

O jogo do Inter hoje vai começar às 21h, pelo horário de Brasília, diretamente da Arena Pantanal, em Cuiabá.

A transmissão segue o horário de Brasília, começando a partir das nove horas da noite. Entretanto, o próprio estado do Mato Grosso tem o estado diferente, com uma hora adiantado. Por isso, o torcedor deve ficar atento para as mudanças.

A Arena do Pantanal, responsável por receber jogos da Copa do Mundo de 2014, será o palco do duelo do Brasileirão Série A neste sábado. A capacidade é de aproximadamente 44 mil torcedores.

A casa promete estar cheia com os torcedores do Cuiabá e, consequentemente, do Inter que viajaram e moram no próprio estado e tem a oportunidade de assistir ao vivo os seus jogadores favoritos.

O jogo do Inter hoje vai ser transmitido ao vivo no Premiere, pay-per-view, a partir das 21h.

Responsável pelos direitos de transmissão, o canal do Premiere é quem vai exibir todas as emoções do Brasileirão neste sábado, 21 de maio, através das operadoras de TV por assinatura. A narração será de Júlio Oliveira, com comentários de Grafite e PC Vasconcelos.

Para acompanhar online, a plataforma está disponível no celular, tablet, computador e também na smart TV, através do streaming Globo Play.

Informações do jogo do Internacional hoje:

Data: 21/05/2022

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá

Arbitragem: Ramon Abatti

Onde assistir: Premiere

Cuiabá x Internacional palpite

Os times apresentam desempenho similar no Campeonato Brasileiro. O Internacional vem na 11ª posição com nove pontos, enquanto o Cuiabá aparece em 14º lugar com sete pontos no total.

O Inter, entretanto, coleciona nove partidas de invencibilidade, com empates e vitórias. Por isso, é o favorito no jogo de hoje e tem tudo para levar para casa os três pontos. O elenco verde, entretanto, promete dar trabalho ao rival.

Confira no vídeo a seguir como foi o último encontro dos times.