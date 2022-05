Equipe do Internacional contabiliza cinco rodadas sem perder no Brasileirão, enquanto o Atlético tem como objetivo o de escapar do rebaixamento

Que horas é o jogo do Inter hoje x Atlético GO ao vivo no Brasileirão 2022

Classificado para as oitavas da Sul-Americana, o Internacional volta a disputar o Brasileirão nesta segunda-feira, 30 de maio, contra o Atlético GO, pela oitava rodada da temporada. Com a bola rolando no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, descubra que horas é o jogo do Inter hoje e onde vai passar na televisão e online.

Que horas é o jogo do Inter hoje ao vivo?

Para o torcedor que quer saber que horas é o jogo do Inter hoje, o confronto do Brasileirão vai começar às 20h, oito horas da noite, pelo horário de Brasília, diretamente de Porto Alegre, no Estádio Beira-Rio.

Com transmissão exclusiva, o jogo do Inter tem transmissão dos canais SporTV e Premiere, disponíveis somente em operadoras de TV por assinatura. Se você não é assinante, entre em contato com a sua operadora.

Para assistir online, o Premiere ou Globo Play, serviço de streaming da emissora, disponibilizam as imagens para os usuários através do aplicativo para celular, tablet, computador ou smart TV.

SPORTV – OI: 39 / SKY: 39 e 439 / CLARO: 39 e 539 / VIVO: 39, 339, 819 e 539

PREMIERE – OI: 340 até 357 / SKY: 230, 244, 632 e 6640 / VIVO: 150 até 153, 721 até 728 / CLARO: 220 até 229

Provável escalação do Internacional: Daniel; Bustos, Vitão, Bruno Mendez, Renê; Rodrigo Dourado Edenilson, De Pena, Alan Patrick; Wanderson e David. Técnico: Mano Menezes

Provável escalação do Atlético GO: Ronaldo; Hayner, Wanderson, Ramon Menezes, Jefferson; Edson, Marlon Freitas, Jorginho; Shaylon, Luiz Fernando e Wellington Rato. Técnico: Jorginho

Internacional e Atlético GO no Brasileirão

O Internacional vai enfrentar o Colo-Colo, equipe chilena, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O time gaúcho se classificou em primeiro lugar depois de vencer o 9 de Octubre durante a semana. Agora, os comandados de Mano Menezes concentram-se para disputar o Brasileirão, ocupando a 12ª posição com 10 pontos, com duas vitórias, quatro empates e uma derrota somente.

Do outro lado, o Atlético Goianiense também se garantiu nas oitavas da Sul-Americana, pronto para enfrentar o Olimpia, do Paraguai, na última semana de junho. Por outro lado, o grupo de Goiânia não vai nada bem no Brasileirão, ocupando a 19ª posição com 6 pontos, na zona de rebaixamento, com apenas uma vitória, três derrotas e três empates.

A arbitragem do jogo é de Marcelo de Lima Henrique (CE).

As equipes de Internacional e Atlético Goianiense se enfrentaram pela última vez em 6 de dezembro de 2021, na temporada passada, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A.

Por 2 x 1, o elenco do Atlético levou a melhor com gols com Baralhas e Janderson, enquanto Yuri Alberto descontou jogando no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Confira no vídeo a seguir momentos do último jogo entre os times.