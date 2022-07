Que horas é o jogo do Palmeiras hoje e onde vai passar (10/7)

Que horas é o jogo do Palmeiras hoje? A equipe alviverde enfrenta o lanterna Fortaleza neste domingo, 10 de julho, pela décima sexta rodada do Brasileirão. O palco do confronto vai ser o Allianz Parque, na capital paulista, com transmissão para todo o país. Confira onde assistir e o horário do jogo de hoje a seguir.

O Fortaleza quer os três pontos para escapar do rebaixamento, enquanto o Verdão precisa da vitória para se manter na liderança.

O jogo do Palmeiras hoje tem início às 18h, seis horas da tarde, pelo horário de Brasília.

Sem passar na TV aberta, o torcedor terá de sintonizar o canal do Premiere ou o Globo Play para curtir todo os lances da partida neste domingo. O pay-per-view está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura por valor extra na mensalidade.

Online, os aplicativos do Premiere e Globo Play podem ser encontrados para celular, tablet, computador e smart TV para assinantes.

Onde assistir: Premiere e Globo Play

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (FIFA) / VAR: Pablo Ramon Gonçalves

FORTALEZA:

A semana do Fortaleza é para ser esquecida pelo torcedor. Contra o Estudiantes, o clube cearense foi eliminado da Libertadores. Agora, a concentração do clube passa a ser 100% no Brasileirão, torneio em que corre o risco de ser rebaixado até a segunda divisão.

O Fortaleza segue na lanterna com 10 pontos, sem vencer há duas rodadas. A campanha do clube e o desempenho do futebol mostraram uma melhora significativa dentro de campo, mas sem escapar da zona de rebaixamento. Além disso, se vencer hoje, não deixa a degola.

São duas vitórias, quatro empates e nove derrotas com treze gols marcados e 21 sofridos, uma das piores defesas da competição.

PALMEIRAS:

Líder com 29 pontos, o Verdão precisa da vitória neste domingo para manter-se na primeira posição da tabela em busca de mais um título do Brasileirão.

O grupo tropeçou na rodada passada ao perder para o Athletico por 2 a 0, time comandado por Felipão, ex-comandante do Verdão. Com esse resultado, o Palmeiras deu margem para que os rivais se aproximem da ponta, incluindo o próprio Furacão e o Atlético Mineiro.

Se o Palmeiras perder na rodada e algum dos dois times vencer, aí o Verdão é destronado da liderança do campeonato.

Até aqui são oito vitórias, cinco empates e duas derrotas, com 27 gols marcados e doze tomados, a melhor campanha da temporada.

Prováveis escalações de Fortaleza x Palmeiras:

Ronald e Juninho Capixaba estão suspensos, enquanto Tinga, Robson e Landazuri seguem lesionados para o técnico Juan Pablo Vojvoda.

Escalação do Fortaleza: Marcelo Boeck; Ceballos, Marcelo Benevenuto, Titi; Hércule, Felipe, Yago Pikachu, Matheus Vargas; Lucas Crispim, Romero e Moisés.

Abel Ferreira não terá Gabriel Menino, suspenso, além de Jailson, Gabriel Veron e Rafael Navarro, lesionados.

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Murilo, Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga; Scarpa, Rony e Dudu.

Jogo de hoje no Brasileirão 2022

O clássico entre Flamengo e Corinthians é o destaque do fim de semana no Brasileirão!

Pela décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, as equipes disputam os três pontos neste domingo, 10 de julho de 2022, com transmissão ao vivo. Outro destaque fica com o jogo entre Fortaleza e Palmeiras, com o líder enfrentando o lanterna.

Confira todos os jogos do Brasileirão hoje e onde assistir ao vivo.

Coritiba x Juventude – 11h (Premiere)

Corinthians x Flamengo – 16h (Globo e Premiere)

Atlético MG x São Paulo – 18h (Premiere)

Santos x Atlético Go – 18h (Premiere)

Fortaleza x Palmeiras – 18h (Premiere)

Cuiabá x Botafogo – 19h (SporTV e Premiere)

