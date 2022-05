Que horas é o jogo do Palmeiras hoje no Brasileirão e onde assistir (14/05)

Que horas é o jogo do Palmeiras hoje no Brasileirão e onde assistir (14/05)

Tem Verdão em campo hoje. O Palmeiras enfrenta o RB Bragantino neste sábado, 14 de maio, pela sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, jogando no Allianz Parque, na capital paulista. Para não perder nenhum lance, saiba que horas é o jogo do Palmeiras hoje e onde assistir ao vivo.

Que horas é o jogo do Palmeiras hoje no Brasileirão?

O jogo do Palmeiras hoje vai começar às 16h30, pelo horário de Brasília, diretamente do Allianz Parque, em São Paulo, no estado paulista.

A transmissão do confronto neste sábado, 14 de maio de 2022, segue o horário de Brasília para grande maioria dos estados, com exceção daqueles que possuem fuso horário diferente como o Acre, Roraima e Amazonas, por exemplo.

O Allianz Parque é a casa do Verdão, localizado em São Paulo, com total capacidade de 45 mil torcedores em dia de jogos. Hoje, dia típico de confrontos para o clube, a casa deverá estar cheia.

Depois de uma etapa de shows, mandando os seus shows para a Arena Barueri, no interior, o clube está volta para a casa na capital.

Onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje?

Onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje? O pay-per-view Premiere é quem vai transmitir o jogo do Palmeiras hoje, a partir das 16h30, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o Premiere é quem exibe para todos os estados do Brasil o jogo do Brasileirão Série A neste sábado. Em formato de canal, só está disponível para operadoras de TV por assinatura. A narração vai ser de Everaldo Marques com comentários de Maurício Noriega, Richarlyson e PC Oliveira.

Para tornar-se membro, o torcedor deve procurar o site (www.premiere.globo.com) e escolher o melhor pacote para o seu bolso.

Assinante Globo Play também pode acompanhar através da plataforma.

Informações do jogo do Palmeiras hoje:

Data: 14/05/2022

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Local: Allianz Parque

Onde assistir: Premiere

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Sousa (FIFA)

Escalação do Palmeiras contra o RB Bragantino

O técnico Abel Ferreira tem baixas importantes em seu plantel. Wesley, com Covid-19, é um dos desfalques, assim como Piquerez, Gabriel Veron, Jaílson e Luan, lesionados.

Já classificado para as oitavas de final da Libertadores, o time alviverde deve entrar em campo neste sábado com a formação original.

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Jorge; Zé Rafael, Danilo, Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira