Que horas é o jogo do Palmeiras x Botafogo e onde assistir hoje (09/06)

Lutando pela liderança do Brasileirão, o Palmeiras recebe o Botafogo nesta quinta-feira, 9 de junho, em confronto válido pela décima rodada da competição. Com a bola rolando no Allianz Parque, na capital paulista, o torcedor descobre que horas é o jogo do Palmeiras hoje no texto abaixo.

Que horas é o jogo do Palmeiras hoje na TV?

O jogo do Palmeiras hoje vai começar a partir das 19h, sete da noite, no horário de Brasília.

Para acompanhar o jogo do Brasileirão ao vivo nesta quinta-feira, o torcedor deve sintonizar o Premiere, canal disponível apenas em operadoras de assinatura. Para obter na programação, é necessário entrar em contato com a sua operadora.

Online, o pay-per-view disponibiliza a transmissão através do aplicativo pelo celular, tablet, computador e até na televisão pela SmarTV. Assinante GloboPlay também pode assistir ao vivo o jogo.

Informações do jogo do Palmeiras hoje:

Data: 09/06/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Arbitragem: Anderson Daronco (FIFA)

Onde assistir: Premiere

Informações de Palmeiras e Botafogo

É tudo ou nada para o Palmeiras na rodada. O Verdão quer aproveitar o tropeço do Corinthians contra o Cuiabá para assumir a liderança com vantagem, pronto para lutar pelo título do Brasileirão mais uma vez. Em segundo lugar com 16 pontos, o grupo de Abel Ferreira quatro triunfos, quatro empates e uma derrota.

Do outro lado, o Botafogo vem de derrota para o Goiás, aparecendo na 10ª posição com 12 pontos, elaborando três vitórias até aqui, além de três empates e também três derrotas em jogos. O resultado positivo nesta quinta-feira pode colocar o Fogão na parte de cima da tabela do Brasileirão.

Escalações do jogo do Palmeiras e Botafogo hoje:

O técnico português tem baixas importantes em seu plantel de jogadores, incluindo Jaílson e Raphael Veiga.

Escalação do Palmeiras: Weverton; Jorge, Luan, Murilo, Marcos Rocha; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa; Rony, Dudu e Rafael Navarro. Técnico: Abel Ferreira

Carlinhos e Gustavo são os únicos desfalques do time carioca.

Escalação do Botafogo: Gatito; Daniel Borges, Victor Cuesta, Kanu, Hugo; Luis Oyama, Tchê Tchê, Lucas Fernandes; Victor Sá, Diego Gonçalves e Ericson. Técnico: Luís Castro

Palpite Palmeiras e Botafogo

Brigando pela liderança do Brasileirão e embalado por boa sequência nas últimas rodadas, o Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira como o grande favorito.

Além do melhor desempenho pelo confronto, o Verdão vai contar com o apoio máximo da torcida em casa. Por outro lado, o Botafogo acumula duas derrotas seguidas e, por esse motivo, deverá suar a camisa em busca do resultado em seu favor.

Porém, a equipe do português Luis Castro ainda mostra certas dificuldades em campo.

Retrospecto Palmeiras x Botafogo

Palmeiras 1 x 1 Botafogo (Brasileirão)

Botafogo 2 x 1 Palmeiras (Brasileirão)

Palmeiras 1 x 0 Botafogo (Brasileirão)

Confira no vídeo como foi a última partida entre as equipes.