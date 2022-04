Que horas é o jogo do Palmeiras x Corinthians ao vivo e horário (23/04)

Tem clássico paulista imperdível na rodada. As equipes de Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste sábado, na Arena Barueri, no interior paulista, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro na Série A da temporada. Para saber que horas é o jogo do Palmeiras x Corinthians ao vivo hoje, confira no texto a seguir.

Depois de empatar com o Flamengo durante a semana, o time de Abel Ferreira entra em campo para buscar a primeira vitória na competição. Do outro lado, o Timão quer os três pontos para assegurar a liderança na tabela e garantir a vantagem aos oponentes.

Que horas é o jogo do Palmeiras x Corinthians hoje?

O jogo entre Palmeiras e Corinthians hoje vai começar às 19h, pelo horário de Brasília, na Arena Barueri, no estado de São Paulo.

O clássico neste sábado vai ter transmissão do Premiere, pay-per-view, para todos os estados do Brasil. Basta sintonizar os canais na TV paga ou no aplicativo para assistir ao vivo.

É possível acompanhar o Premiere também por celular, tablets e até mesmo o computador. Se for assinante GloboPlay, pode obter o pay-per-view no streaming e assistir ao vivo como e onde quiser.

Ficha técnica do jogo do Palmeiras x Corinthians hoje:

Data: 23/04/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri

Arbitragem: Anderson Daronco (FIFA)

Onde assistir: Premiere

Escalação do Palmeiras x Corinthians

Abel Ferreira, técnico do Verdão, ainda não pode contar com Luan, lesionado e em trabalho de recuperação no departamento médico.

Já o Timão não tem novas baixas em seu plantel de jogadores. Por isso, o técnico Vitor Pereira tem disponível os principais atletas para escalar no time titular hoje.

Escalação do Palmeiras:​ Weverton, Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez, Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga, Gustavo Scarpa, Dudu e Rony

Escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, João Victor, Gil, Lucas Piton, Du Queiroz, Paulinho, Renato Augusto, Willian, Júnior Moraes e Róger Guedes

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

Próximos jogos de Palmeiras e Corinthians

As equipes de Palmeiras e Corinthians disputam torneios nacionais e internacionais na temporada além do Brasileirão Série A.

O Palmeiras tem pela frente confrontos na primeira fase da Libertadores, além do primeiro jogo na terceira fase da Copa do Brasil.

Já o Corinthians também joga a Libertadores e a Copa do Brasil. Confira a seguir os próximos jogos dos times.

Palmeiras:

Emelec x Palmeiras – Quarta-feira, 27/04 às 21h (Libertadores)

Palmeiras x Juazeirense – Sábado, 30/04 às 21h (Copa do Brasil)

Corinthians:

Corinthians x Boca Juniors – Terça-feira, 26/04 às 21h30 (Libertadores)

Corinthians x Fortaleza – Domingo, 01/05 às 16h (Brasileirão)

