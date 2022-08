Que horas é o jogo do Santos hoje ao vivo e onde vai passar (14/08)

Pela 22ª rodada do Brasileirão, que horas é o jogo do Santos hoje ao vivo vai ser às 18h (Horário de Brasília), contra o Coritiba neste domingo, 14 de agosto. Jogando no Estádio Independência, em Belo Horizonte, a partida tem transmissão para todos os estados no Premiere.

O Coelho soma 27 pontos e está na 10ª posição da tabela. Já o Santos vem na 9ª posição com apenas 30.

Que horas é o jogo do Santos hoje ao vivo

O horário do jogo do América Mineiro e Santos hoje, domingo em 14 de agosto de 2022, vai ser às 18h, seis da tarde, pelo horário de Brasília, diretamente do Estádio Independência, em Belo Horizonte.

O torcedor que mora nos estado de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima devem ficar atentos com a mudança de horários, já que possuem o seu próprio fuso, diferente do de Brasília, utilizado na maioria dos estados brasileiros.

O Estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais, tem a capacidade para receber 32 mil torcedores e, mesmo sem promessa de estar lotado, ambos os torcedores devem marcar presença no local.

Onde vai passar jogo do Santos hoje ao vivo

O jogo do Santos hoje vai passar no Premiere e Globo Play, a partir das 18h (horário de Brasília).

Com transmissão somente pela TV fechada, o pay-per-view Premiere é o grande responsável por exibir as emoções do Brasileirão neste domingo. A transmissão acontecerá em todos os estados do Brasil, disponível por valor extra na mensalidade.

Online, o torcedor deve tornar-se membro do Globo Play, serviço de streaming, disponível pelo aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV. Por mês, o valor de R$24,90 garante ao torcedor séries, filmes, futebol e novelas da emissora caricao.

Data: Domingo, 14/08/2022

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Arbitragem: Paulo Roberto Alves Junior

VAR: Heber Roberto Lopes

Onde assistir: Premiere e Globo Play

Último jogo do América MG x Santos

A última vez que América Mineiro e Santos se enfrentaram aconteceu em 24 de abril de 2022, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Jogando na Vila Belmiro, o Santos entrou em campo como o grande favorito. Dessa maneira, o Peixe saiu de campo com os três pontos. Com gols de Marcos Leonardo e dois de Vinicius Zanocelo, o placar de 3 x 0 deu aos anfitriões o placar final.

Santos 3 x 0 América – Brasileirão

Santos 0 x 2 América – Brasileirão

América 2 x 0 Santos – Brasileirão

Confira no vídeo do portal GE a seguir como foi a última partida dos times.

Quantos jogos faltam para o término do Brasileirão?

Faltam apenas 17 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro na Série A em 2022. Já foram 21 e, por isso, o torcedor deve ficar atento para os jogos que faltam.

O Brasileirão é compostos por 38 rodadas, dividido em primeiro turno e segundo com dezenove para cada um em pontos corridos, onde cada vitória 3 pontos e o empate apenas 1 para os dois times.

Ao fim da temporada, o primeiro colocado é declaro o campeão, enquanto os quatro primeiros avançam para a fase de grupos da Libertadores. Na parte de baixo, os quatro últimos são rebaixados para a Série B.

Prováveis escalações de América MG x Santos

O América tem a possibilidade ocupar a posição do seu rival no jogo de hoje, se vencer o duelo. Para o jogo deste domingo, o técnico Vagner Mancini não tem novas baixas em seu plantel.

Provável escalação do América MG: Matheus; Raúl, Iago Maidana, Éder, Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho, Benítez, Pedrinho; Felipe Azevedo e Henrique Almeida.

O Santos também busca os três pontos para se afastar da zona de rebaixamento e quem sabe alcançar o G-4 do Brasileirão. O técnico Lisca conta com a novidade de Nathan e Luan, enquanto não tem jogadores que estão fora do elenco.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann, Felipe Jonatan; Vini Zanocelo, Rodrigo Fernández, Lucas Barbosa, Carlos Sánchez; Lucas Braga e Marcos Leonardo.

Próximos jogos:

AMÉRICA MG:

América MG x São Paulo – Quinta-feira, 18/08 às 18h – Copa do Brasil

Athletico PR x América MG – Domingo, 21/08 às 18h – Brasileirão

SANTOS:

Santos x São Paulo – Domingo, 21/08 às 18h – Brasileirão

Cuiabá x Santos – Domingo, 28/0 às 18h – Brasileirão

Leia também: Gol fora na Libertadores: quais são as regras da competição