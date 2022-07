Equipe enfrenta o Avaí neste sábado, 16 de julho, pela décima sétima rodada do Brasileirão

Que horas é o jogo do Santos hoje: transmissão na TV ao vivo (16/7)

Que horas é o jogo do Santos hoje: transmissão na TV ao vivo (16/7)

Que horas é o jogo do Santos hoje? A equipe santista visita o Avaí neste sábado, 16 de julho, pela décima sétima rodada do Brasileirão na temporada. Jogando no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, o confronto tem promessa de bom futebol. Confira a seguir onde assistir e o horário do jogo de hoje.

Equipe anfitriã busca se afastar do rebaixamento, enquanto os visitantes seguem na luta para alcançar a parte de cima da classificação.

Que horas é o jogo do Santos hoje

O jogo do Santos hoje tem início às 19h, sete da noite, pelo horário de Brasília. O Premiere e Globo Play vão transmitir o jogo do Avaí e Santos hoje neste sábado, pela rodada do Brasileirão.

Sem transmissão pela televisão aberta, o torcedor deve sintonizar o canal do Premiere para curtir as emoções do futebol ao vivo. Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, basta sintonizar a emissora.

Online, o Globo Play está disponível na plataforma para celular, tablet, computador e smart TV.

Que horas é o jogo do Santos hoje: 19h (Horário de Brasília)

Onde assistir: Premiere e Globo Play

Arbitragem: Paulo Roberto Alves Junior / VAR: Rodrigo Carvalhaes

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

Primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16º com dezoito pontos, o Avaí busca a vitória neste sábado para se afastar da degola e consequentemente brigar até a parte de cima da tabela. A equipe de Eduardo Barroca vem de derrota para o RB Bragantino por 4 a 0 na última rodada do Brasileirão.

A campanha do clube catarinense tem dezoito gols marcados e 27 sofridos dentro e fora de casa.

O Santos ocupa a 8ª posição no Campeonato Brasileiro, com 22 pontos em 16 jogos disputados. Na última rodada, o Peixe venceu o Atlético Goianiense dentro de casa, na Vila Belmiro, com gol de Lucas Barbosa, vitória que levou o clube santista até a parte de cima da tabela de classificação.

No meio da semana, o Peixe venceu o Corinthians nas oitavas de fina da Copa do Brasil, mas foi eliminado mesmo assim da competição.

Escalações de Avaí x Santos:

Escalação do Avaí: Vladimir; Cortez, Rafael Vaz, Arthur Chaves, Kevin; Jean Pyerre, Raniele, Bruno Silva; Bissoli, William Pottker e Eduarod.

Escalação do Santos: João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Eduardo Bauermann, Felipe Jonatan; Camacho, Vinicius Zanocelo, Carlos Sanchez; Léo Baptistão, Marcos Leonardo e Lucas Braga.

Classificação do Brasileirão

Ao fim do campeonato, o primeiro colocado será declarado o campeão da temporada. Os seis primeiros garantem vaga na Libertadores, enquanto os quatro últimos serão rebaixados para a segunda divisão.

1 Palmeiras – 30 pontos

2 Corinthians – 29 pontos

3 Internacional – 28 pontos

4 Atlético MG – 28 pontos

5 Fluminense – 27 pontos

6 Athletico PR – 27 pontos

7 São Paulo – 23 pontos

8 Santos – 22 pontos

9 Flamengo – 21 pontos

10 Botafogo – 21 pontos

11 RB Bragantino – 21 pontos

12 Goiás – 20 pontos

13 Cuiabá – 19 pontos

14 Coritiba – 19 pontos

15 América MG – 18 pontos

16 Avaí – 18 pontos

17 Ceará – 18 pontos

18 Atlético GO – 17 pontos

19 Juventude – 12 pontos

20 Fortaleza – 11 pontos

Leia também: Próximos jogos da Libertadores 2022: datas das quartas de final