Equipes disputam na parte de cima da classificação do Brasileirão nesta quarta-feira, 8 de junho

Que horas é o jogo do Santos x Internacional hoje e onde assistir (08/06)

Prepare o coração torcedor, porque hoje tem confronto grande. Nesta quarta-feira, 8 de junho, as equipes de Santos e Internacional disputam os três pontos pela décima rodada do Brasileirão. Jogando na Vila Belmiro, a TV Globo vai transmitir ao vivo e de graça. Por isso, descubra que horas é o jogo do Santos x Internacional hoje.

Que horas é o jogo do Santos x Internacional hoje na TV?

O jogo entre Santos e Internacional hoje vai começar a partir das a 21h30, nove e meia da noite, pelo Horário de Brasília.

A TV Globo, disponível pelo canal aberto, vai transmitir aos estados de SP, RS, SC, PR, MT e MS o jogo desta quarta-feira pelo Brasileirão. Basta ao torcedor sintonizar a emissora ao vivo e curtir os melhores lances do seu time do coração.

Outra opção é o Premiere, pay-per-view, também disposto como canal na TV paga e também online, através do aplicativo para celular, smart TV, computador e tablet.

Informações do jogo Santos x Internacional ao vivo hoje:

Data: 08/06/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos

Arbitragem: Ramon Abatti

Onde assistir: Globo e Premiere 3

Santos e Internacional no Brasileirão

O Santos passa por um momento complicado na competição brasileira. Com quatro rodadas sem vencer, o Peixe vem na 9ª posição com doze pontos, colecionando três triunfos, três empates e três derrotas. Ao mesmo tempo, o grupo também disputa a Copa do Brasil, onde vai enfrentar o Corinthians, e a Sul-Americana nas oitavas.

Do outro lado, o Internacional aparece na 7ª posição com catorze pontos, com três pontos, cinco empates e uma derrota somente. Por isso, o time de Mano Menezes busca os três pontos nesta quarta-feira para continuar subindo na classificação e alcançar a liderança. Desde que o comandante subiu, o elenco gaúcho vem com cinco rodadas sem perder.

Escalações de Santos x Internacional:

Os santistas não tem desfalques para hoje.

Escalação do Santos: João Paulo; Lucas Pires, Eduardo Bauermann, Maicon, Madson; Rodrigo Fernandez, Zanocelo, Sandry; Jhojan Julio, Eduardo Baptistão e Bryan. Técnico: Fabian Bustos

Para os gaúchos, Wanderson cumpre suspensão, enquanto Tiago Barbosa, Rodrigo Moledo e Boschilia seguem lesionados.

Escalação do Internacional: Daniel; Bustos, Mercado, Vitão, Renê; Edenílson, De Pena, Rodrigo Dourado; Patrick, David e Alemão. Técnico: Mano Menezes

Último jogo Santos x Internacional

No dia 28 de novembro de 2021, as equipes de Santos e Internacional se enfrentaram pela última vez em confronto válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A.

Por 1 x 1, os times somaram apenas um ponto cada na rodada pela reta final da temporada. Os gols foram de Luiz Felipe, contra, e Marcos Leonardo.

Retrospecto de Santos x Internacional

Internacional 1 x 1 Santos (Brasileirão)

Santos 2 x 2 Internacional (Brasileirão)

Santos 2 x 0 Internacional (Brasileirão)

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida entre os times.