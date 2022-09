Que horas é o jogo do São Paulo hoje Brasileirão e onde vai passar (4/9)

Confira a seguir todas as informações do jogo de hoje. Foto: Reprodução / Rubens Chiri / saopaulofc.net

Cuiabá e São Paulo se enfrentam neste domingo, 04 de setembro, pela 25ª rodada do Brasileirão. Que horas é o jogo do São Paulo hoje? A partida está marcada para às 19h (Horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá. Com ambas as equipes buscando se afastar da degola, confira onde assistir a partida hoje do torneio de futebol.

O jogo do São Paulo hoje está marcado para às 19h, sete da noite, pelo horário de Brasília. A transmissão vai ser no SporTV e Premiere, além do serviço de streaming GloboPlay para todo o território nacional.

Para o torcedor fanático que não perde uma partida do Brasileirão, saiba que para acompanhar as emoções entre Cuiabá e São Paulo basta acessar os canais do SporTV e Premiere em sua programação através de operadoras de TV, disponíveis em todo o Brasil.

Para quem prefere assistir pelo celular, a partida será retransmitida pelo GloboPlay, plataforma de streaming somente para assinantes. Para tornar-se membro, basta procurar no site www.globoplay.globo.com o melhor plano para o seu bolso, com valores entre R$ 24,90 até R$ 86,90 por mês.

Cuiabá x São Paulo

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhaes (FIFA)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (VAR-FIFA)

Rodada: 25ª do Campeonato Brasileiro da Série A

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

Como estão Cuiabá e São Paulo no Brasileirão?

O São Paulo entra em campo totalmente abatido depois de perder na primeira partida da semifinal, pela Copa Sul-Americana diante do Atlético Goianese. Além disso, o técnico Rogério Ceni tem baixas importantes no seu elenco, o que desfavorece ainda mais o clube no Brasileirão. Em 13º lugar com 29 pontos, o time soma seis vitórias, onze empates e sete derrotas, com aproveitamento de 40%.

Fique de olho em: Luciano e Calleri

Se o São Paulo vencer: Pode subir até três posições se conseguir descontar a diferença de saldo de gols

Do outro lado, o Cuiabá está em 17º lugar na tabela com 25 pontos, ocupando a zona de rebaixamento conquistados em seis vitórias, sete empates e onze derrotas. Em sua campanha marcou 16 gols e tomou 23, tendo o pior ataque do Brasileirão. O aproveitamento do Cuiabá é de 34% apenas.

Fique de olho em: Deyverson e Alesson

Se o Cuiabá vencer: Deixa a zona de rebaixamento se vencer neste domingo, pulando três posições

Escalação do jogo do Cuiabá e São Paulo hoje

Para os anfitriões, Guedes cumpre suspensão enquanto não há novas baixas.

Provável escalação do Cuiabá: Walter; Joaquim, Alan Empereur, Marllon; Pepê, Carius, Marcão Silva, Lucas; Deyverson, Valdívia e Alesson.

Rogério Ceni não poderá contar com Miranda, Arboleda, Nikão, Caio, e André, todos lesionados.

Provável escalação do São Paulo: Jandrei; Ferraresi, Diego Costa, Léo Pelé; Igor Vinicius, Gabriel Neves, Galoppo, Patrick; Welinton, Luciano e Calleri.

Últimos jogos:

CUIABÁ:

Atlético GO 1 x 1 Cuiabá – Domingo, 21/08 – Brasileirão

Cuiabá 0 x 0 Santos – Domingo, 28/08 – Brasileirão

SÃO PAULO:

São Paulo 0 x 1 Fortaleza – Domingo, 21/08 – Brasileirão

Atlético GO 3 x 1 São Paulo – Quinta-feira, 01/09 – Copa Sul-Americana

Confira no vídeo a última partida do São Paulo até aqui.

Próximos jogos de Cuiabá e São Paulo:

CUIABÁ:

Internacional x Cuiabá – Sábado, 10/09 às 16h30 – Brasileirão

Athletico PR x Cuiabá – Domingo, 18/09 às 19h – Brasileirão

SÃO PAULO:

São Paulo x Atlético GO – Quinta-feira, 08/09 às 21h30 – Copa Sul-Americana

São Paulo x Corinthians – Domingo, 11/09 às 16h – Brasileirão

