Que horas é o jogo do São Paulo hoje x América MG e onde assistir (12/6)

Em duelo de gigantes neste domingo, 12 de junho, o São Paulo recebe o América Mineiro pela décima primeira rodada do Brasileirão, no Estádio do Morumbi, na capital paulista. Com transmissão pela TV aberta logo após o The Voice Kids, saiba que horas é o jogo do São Paulo hoje.

Que horas é o jogo do São Paulo hoje?

O jogo do São Paulo hoje vai começar a partir das 16h, quatro horas da tarde, pelo horário de Brasília.

A transmissão do Brasileirão hoje vai ser da Globo, pela TV aberta, e também do canal Premiere, disponível somente em operadoras por assinatura.

A Globo exibe para os estados de SP, PR, RS, MT, MS e AL, com narração de Cléber Machado e comentários de Caio Ribeiro e Casagrande.

No Premiere, a opção de acompanhar está disponível nas operadoras e também online, através do aplicativo do Globo Play pelo celular, tablet, computador ou smart TV.

Informações do jogo do São Paulo x América MG hoje:

Data: 12/06/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Arbitragem: Savio Pereira (FIFA)

Onde assistir: Globo e Premiere

São Paulo busca o G4 do Brasileirão

Com invencibilidade de oito partidas no Brasileirão, o São Paulo aparece na 6ª posição com 15 pontos disposto a suar a camisa neste domingo para aumentar esse número e consequentemente subir na classificação. O elenco de Rogério Ceni contabiliza três vitórias, seis empates e uma derrota, próximo do G4.

Para o jogo de hoje, Igor Gomes está suspenso, enquanto Gabriel Sara e Nikão seguem em recuperação.

Provável escalação do São Paulo: Jandrei; Diego Costa, Léo Pele, Miranda, Reinaldo; Luan, Rodrigo Nestor, Rafinha; Luciano, Patrick e Calleri. Técnico: Rogério Ceni

América MG vem de derrota

O time do América, por outro lado, vem de derrota para o Ceará na última rodada e por isso foi parar em 9º lugar na tabela com 14 pontos, um a menos que o seu rival no jogo de hoje. Portanto se ganhar o confronto pode alcançar uma melhor colocação e até brigar pelo G4 do torneio daqui para frente.

Porém, além de garantir os três pontos, precisa torcer por tropeços dos rivais na rodada. Por fim, não poderá contar com Eduardo, Berrío, Ramírez e Paulinho, lesionados. Já Felipe Azevedo cumpre suspensão.

Provável escalação do América MG: Jaílson; Conti, Patric, Ferreira, Marlon; Ale, Everaldo, Valoura, Gustavinho; Wellington Paulista. Técnico: Vagner Mancini

Palpite São Paulo x América MG

O confronto deste domingo promete ser equilibrado, já que estamos falando de dois elencos que fazem uma campanha regular no Campeonato Brasileiro e que brigam na parte de cima da tabela.

O São Paulo joga em casa e vem de empate com o Coritiba, por isso mantém a confiança. Calleri, o artilheiro do time, perdeu pênalti, com a torcida torcendo para evitar problemas em seu desempenho. Já o Coelho, por outro lado, vem de derrota dentro de casa.

O empate pode ser um resultado provável entre os dois hoje.