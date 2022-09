Que horas é o jogo do Vasco hoje? Qual canal vai passar Vasco? (16/09)

Na abertura da 30ª rodada da Série B do Brasileirão, o Vasco recebe o Náutico nesta sexta-feira, 16 de setembro, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo. Que horas é o jogo do Vasco hoje vai ser às 19h (Horário de Brasília), e por isso confira todas as informações a seguir no texto.

Que horas é o jogo do Vasco hoje?

O jogo do Vasco hoje vai ser às 19h, sete da noite (horário de Brasília), com transmissão no SporTV e Premiere, disponíveis para todo o país ao vivo.

Com exclusividade, a partida nesta sexta-feira será transmitida para todos os estados do Brasil ao vivo, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura.

O Premiere, entretanto, pode ser adquirido por valor extra na mensalidade em R$ 59,90, até R$ 89,90 ao mês, dependendo do pacote de canais.

Para quem já está acostumado a assistir online, o GloboPlay é a opção. O serviço de streaming retransmite as imagens da partida ao vivo nesta sexta, disponível somente para assinantes através do aplicativo no celular, tablet, computador ou smart TV. Para quem já é membro, basta acessar a plataforma com o e-mail e a senha.

Para o torcedor que ainda quer assinar, basta procurar o melhor pacote ao seu bolso entre valores de R$ 24,90 até R$ 86,90.

Vasco x Náutico:

Que horas é o jogo do Vasco hoje: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (FIFA)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA)

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

Vasco e Náutico: como estão as equipes para o jogo de hoje?

Com duas derrotas seguidas, o Vasco entra em campo nesta sexta-feira pronto para dar a volta por cima na classificação da Série B do Brasileirão. Com os resultados negativos, o grupo carioca caiu para a quarta posição com 45 pontos, conquistados em doze vitórias, nove empates e oito derrotas. O elenco tem apenas um ponto de diferença com o Londrina, quinto colocado, e se não vencer hoje pode deixar a zona de classificação.

Com aproveitamento de 51%, o Vasco tem a quinta melhor defesa da temporada com 24 gols sofridos e 34 marcados.

Para o Náutico, lanterna da Série B, a oportunidade vale ouro. No entanto, com 27 pontos, mesmo se o elenco garantir os três pontos nesta sexta-feira ele não deixa a zona de rebaixamento, mas continua a garantir pontos para se afastar da degola. São sete vitórias, seis empates e dezesseis derrotas, enquanto torce por tropeços dos adversários.

Com 40 gols sofridos, o Náutico tem a pior defesa da Série B do Brasileirão.

Últimos jogos:

No último domingo (11/09), o Vasco perdeu para o Grêmio em 2 a 1, fora de casa, pela 29ª rodada da Série B do Brasileirão. Leó marcou o gol para o time carioca.

Já o Náutico venceu o Brusque na sexta-feira (09/09), por 1 a 0, dentro de casa, também na vigésima nona rodada da segunda divisão do Brasileiro.

Geuvânio marcou o gol da vitória.

Jogos da Série B do Brasileirão hoje

Neste fim de semana, pela 30ª rodada da Série B do Brasileirão, dez partidas serão realizadas até o sábado, 17 de setembro, com transmissão ao vivo.

O destaque fica para o encontro do CRB e Cruzeiro, além do jogo entre Novorizontino e Grêmio também entram em campo nesta sexta-feira. Por isso, não perca nenhum lance e saiba quais são os jogos de hoje e no sábado.

Sport 1 x 0 Bahia

Operário 0 x 1 Guarani

Ponte Preta 1 x 1 Ituano

Vasco x Náutico – 19h

Tombense x Londrina – 21h30

Novorizontino x Grêmio – 21h30

Chapecoense x CSA – Sábado, 17/08 às 11h

Brusque x Vila Nova – Sábado, 17/08 às 16h30

Sampaio Corrêa x Criciúma – Sábado, 17/08 às 19h

CRB x Cruzeiro – Sábado, 17/08 às 20h30

