Que horas é o jogo do Vasco hoje x Náutico? Saiba onde vai passar

Disputando na parte de cima pela Série B do Brasileirão, Vasco e Náutico se enfrentam nesta terça-feira, 7 de junho, no Estádio dos Aflitos, em Recife. Pela décima primeira rodada da competição, saiba que horas é o jogo do Vasco hoje na Série B e onde vai passar ao vivo.

Que horas é o jogo do Vasco hoje na Série B no Brasileirão?

O jogo do Vasco hoje vai começar a partir das 19h, sete da noite, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, os canais do SporTV e Premiere vão exibir as emoções do jogo nesta terça-feira, disponível somente em operadoras de TV por assinatura em todo o país.

Para curtir, basta sintonizar o seu televisor nas emissoras se for assinante. Caso contrário, pode acompanhar através dos aplicativos do Premiere e Globo Play pelo celular, computador, smart TV e tablets.

Informações do jogo do Vasco hoje:

Data: 07/06/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio dos Aflitos, em Recife, em Pernambuco

Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza (FIFA)

Onde assistir: SporTV e Premiere

Como estão as equipes de Náutico e Vasco na Série B?

O Náutico conseguiu retomar o seu bom desempenho nas últimas rodadas, contabilizando três partidas sem perder em campo. Por isso, jogando em casa nesta terça, espera ter a vantagem diante do seu oponente para levar adiante o sonho de chegar ao G4 e garantir o acesso.

Surpreendido com a saída do técnico Zé Ricardo do comando do Vasco, a equipe volta a disputar a competição nesta terça-feira, diante de um forte opoente pelos três pontos. O clube carioca aparece na 4ª posição com 18 pontos, depois de empatar com o Grêmio na rodada passada.

Escalações de Náutico x Vasco:

Os anfitriões não possuem novas baixas no plantel de jogadores.

Escalação de Náutico: Lucas Perri; Thassio Marques, Bruno, Wellington, Victor Ferraz; Richard Franco, Ralph, Pedro Vitor, Jean Carlos; Mateus Nascimento e Léo Passos. Técnico: Roberto Fernandes

Os atletas Sarrafiore, Erick, Juninho e Ulisses continuam lesionados.

Escalação do Vasco: Thiago Rodrigues; Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição, Edimar; Figueiredo, Andrey Santos, Yuri, Gabriel Pec; Gatúlio e Nenê. Técnico: Sem técnico

Palpite Náutico x Vasco

O elenco do Vasco possui a melhor campanha e também o melhor elenco no confronto desta terça-feira. Porém, depois de tropeçar na rodada passada e perder o seu treinador, o time pode estar sem confiança, o que pode prejudicar o desempenho em campo.

O Náutico, por outro lado, vai buscar o resultado de todas as formas principalmente porque joga em casa, pronto para dar continuidade ao sonho de chegar ao G4.

Retrospecto de Náutico x Vasco

A última vez que as equipes se enfrentaram aconteceu em 24 de outubro de 2021, na temporada passada, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série B.

O resultado foi um ponto conquistado para cada, já que o placar de 2 x 2 garantiu a igualdade. Os gols foram de Vinícius, Yago, Nenê e Cano.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida entre as equipes.