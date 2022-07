Equipe enfrenta o Coritiba neste sábado, 16 de julho, pela décima sétima rodada do Brasileirão

Que horas o Flamengo joga hoje no Brasileirão x Coritiba (16/07)

Que horas o Flamengo joga hoje no Brasileirão x Coritiba (16/07)

O torcedor rubro-negro quer acompanhar o futebol. Para isso, quer saber que horas o Flamengo joga hoje contra o Coritiba? O confronto deste sábado, 16 de julho, vai começar às 19h (Horário de Brasília), pela décima sétima rodada do Brasileirão no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Para não perder nenhum detalhe, confira todas as informações e que horas o Flamengo joga hoje.

O Flamengo busca os três pontos para alcançar a parte de cima da tabela, enquanto os visitantes precisam da vitória para se afastarem da zona de rebaixamento.

Que horas o Flamengo joga hoje?

O jogo do Flamengo hoje começa às 19h, no horário de Brasília, diretamente do Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no Distrito Federal.

O canal do Premiere e o Globo Play transmitem o embate entre Flamengo e Coritiba neste sábado para todos os estados do país. Entretanto, só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura. Jader Rocha narra a partida, com comentários de PVC, Junior e Sandro Meira Ricci.

Online, o Globo Play retransmite as imagens do futebol através da plataforma para celular, tablet, computador e smart TV.

Que horas o Flamengo joga hoje: 19h (Horário de Brasília)

Onde assistir: Premiere e Globo Play

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA) / VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira

Arrascaeta joga hoje?

O uruguaio De Arrascaeta foi relacionado pelo técnico Dorival Junior e por isso deve jogar hoje contra o Coritiba pelo Brasileirão. O jogador treinou normalmente com o grupo durante a semana e não tem lesão.

Em maio e junho, o meia defendeu a Seleção Uruguaia e só retornou ao clube carioca em 12 de junho contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Desde então só ficou fora no jogo contra o Corinthians, no dia 10 de julho, por lombalgia.

Como o jogo na Libertadores está longe, Dorival não deve poupar atletas neste fim de semana. Por isso, é provável que Arrascaeta jogue, mesmo que fique no banco e entre no segundo tempo.

Confira a lista completa dos relacionados do Flamengo para o jogo de hoje.

Por que o jogo do Flamengo hoje vai ser em Brasília?

O Flamengo transferiu o jogo contra o Coritiba neste sábado para Brasília porque o Maracanã passa por manutenção no gramado.

Válido pela 17ª rodada do Brasileirão, o confronto entre Flamengo e Coritiba será jogado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no Distrito Federal. A partida tem início a partir das 19h, horário de Brasília.

O local tem a capacidade para 72 mil torcedores. Além do jogo neste sábado, o jogo contra o Juventude, marcado para quarta-feira, 20 de julho, também será em Brasília pelo mesmo motivo.

Leia também: Brasil está na final da Liga das Nações vôlei feminino 2022