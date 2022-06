Que horas vai ser o jogo do Cruzeiro hoje x CRB e transmissão (8/6)

Líder da Série B do Brasileirão, o Cruzeiro entra em campo nesta quarta-feira, 8 de junho, para enfrentar o CRB em confronto válido pela 11ª rodada, jogando no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Descubra que horas é o jogo do Cruzeiro hoje ao vivo e onde vai passar o duelo da Série B do Brasileirão.

A Raposa aparece na liderança com 25 pontos, com quatro pontos de vantagem.

Que horas vai ser o jogo do Cruzeiro hoje ao vivo?

Quer saber que horas vai ser o jogo do Cruzeiro hoje ao vivo? O confronto tem início a partir das 19h, sete da noite, pelo horário de Brasília.

O jogo do Cruzeiro no Brasileirão hoje será transmitido ao vivo no Premiere 3, disponível somente em operadoras de TV por assinatura em todos os estados do país. O torcedor deve sintonizar a emissora em seu televisor para curtir todos os lances.

Outra opção é o aplicativo do PPV pelo celular, tablet, computador e até mesmo na smart TV, incluindo o Globo Play, serviço de streaming.

Informações do jogo Cruzeiro x CRB ao vivo hoje:

Data: 08/06/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Arbitragem: Caio Max Augusto Vieira

Onde assistir: Premiere 3

+Mando de campo Copa do Brasil oitavas de final: confira o chaveamento

Escalações de Cruzeiro x CRB

Gabriel Brazão, Wagner, João Paulo e Filipe Machado são os desfalques.

Escalação do Cruzeiro: Rafael; Zé Ivaldo, Oliveira, Eduardo Brock; Leo Pais, Willian Oliveira, Neto Moura, Rafael Santos; Jajá, Fernando Canesin e Edu. Técnico: Paulo Pezzolano

Maicon e Maycon Douglas são os jogadores lesionados.

Escalação do CRB: Diogo Silva; Gum, Wellington Carvalho, Gilvan; Raul Prata, Claudinei, Yago, Uillian Correia, Guilherme; Richard e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista

Cruzeiro e CRB no Brasileirão da Série B

Com 25 pontos na liderança da Série B, o Cruzeiro coleciona nove partidas sem perder dentro e fora de campo. Com oito vitórias, um empate e uma derrota, a Raposa se mantém 100% confiança para conseguir o acesso de volta até a elite do futebol brasileiro. Por isso, vai suar a camisa em busca dos três pontos em casa hoje.

Do outro lado, o CRB vem de duas vitórias e um empate pelas últimas rodadas da Série B do Brasileirão. Com onze pontos em 14º lugar, o elenco corre contra o tempo para se afastar da zona de rebaixamento e consequentemente se manter na segunda divisão e, quem sabe, ir para a elite.

Jogos da rodada na Série B do Brasileirão

Pela décima primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, todas as vinte equipes entram em campo durante a semana com dez confrontos.

O Vasco venceu na competição diante do Náutico, enquanto o Grêmio também levou a melhor. A rodada segue até a quarta-feira, quando a próxima será apenas no fim de semana.

Confira todos os jogos da décima primeira rodada.

Guarani 0 x 3 Operário PR

Náutico 0 x 2 Vasco

Vila Nova 0 x 0 Brusque

Londrina 0 x 1 Tombense

Criciúma x Sampaio Corrêa

Ituano x Ponte Preta

CSA x Chapecoense

Grêmio x Novorizontino

Cruzeiro x CRB – 19h

Bahia x Sport – 21h30

Confira como foi a última partida entre as equipes.