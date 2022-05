Que horas vai ser o jogo do Flamengo hoje no Brasileirão ao vivo (14/05)

Jogando a sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Flamengo visita o Ceará neste sábado, 14 de maio, na Arena Castelão, para disputar os três pontos neste início de temporada eletrizante do futebol. Para não perder nenhuma emoção da partida, saiba que horas vai ser o jogo do Flamengo hoje e onde assistir ao vivo.

Que horas vai ser o jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo hoje vai começar às 16h30, pelo horário de Brasília, direto da Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará.

Com transmissão seguindo o horário de Brasília, o torcedor que mora em estados de diferentes horários como o Acre e Roraima, por exemplo, deve ficar atento para o horário de exibição na TV ou online.

A Arena Castelão é considerada a casa do Ceará para jogos grandes. O espaço tem capacidade para 63 mil torcedores, recebendo a torcida cearense e, neste sábado, também a do Flamengo.

Ceara x Flamengo transmissão

Onde vai passar o jogo do Ceará x Flamengo hoje vai ser no Premiere, pay-per-view, a partir das 16h30, pelo horário de Brasília.

O canal do Premiere, disponível para operadoras de TV por assinatura, é quem exibe as emoções do confronto do Brasileirão neste sábado para todo o Brasil. Para assistir, você deve obter a assinatura do programa.

Outra opção é assistir online através do aplicativo para celular, tablets, computador pelo site ou até mesmo na smart TV, se o seu televisor for compatível.

Assinante Globo Play também tem direito de acompanhar ao vivo.

Informações do jogo Ceará x Flamengo

Data: 14/05/2022

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA)

Onde assistir: Premiere

Provável escalação do Flamengo

Paulo Sousa, técnico do Flamengo, tem muitos jogadores indisponíveis para o jogo deste sábado, com a maioria em trabalho de recuperação no departamento médico.

Gustavo Henrique, Vitinho, o goleiro Santos, Filipe Luís, Fabrício Bruno e Diego Alves, também goleiro, são as principais baixas, e não aparecem na lista de convocados do Flamengo.

Escalação do Flamengo hoje: Hugo; Isla, Willian Arão, David Luiz, Ayrton Lucas; Andreas Pereira, Thiago Maia, Everton Ribeiro; De Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Técnico: Paulo Sousa