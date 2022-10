Que horas vai ser o jogo do Flamengo hoje, sábado (15/10/22)

Pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, o Flamengo recebe o Atlético Mineiro neste sábado, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Que horas vai ser o jogo do Flamengo hoje? O Flamengo aparece na quarta posição com 52 pontos, enquanto o Atlético soma 47 pontos em sétimo lutar na tabela.

Que horas vai ser o jogo do Flamengo hoje

O jogo do Flamengo hoje vai começar às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, e contará com a arbitragem de Ramon Abatti Abel, enquanto Thiago Duarte Peixoto será o responsável pelo VAR.

A partida entre Flamengo e Atlético Mineiro segue o horário de Brasília. Porém, os estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e Fernando de Noronha tem o seu próprio fuso horário e, por isso, começam em horários diferentes.

O Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, é o maior estádio em todo o Brasil. Templo do futebol ao brasileiro, o espaço tem capacidade para mais de 78 mil torcedores. Neste sábado, o espaço não deve estar lotado, mas promete contar com grande parte das duas torcidas no duelo.

Qual canal vai passar jogo do Flamengo hoje

Em qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje vai ser no Premiere, a partir das 20h30 (Horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo.

O pacote de canais só pode ser obtido por valor extra na mensalidade. Por isso, você deve entrar em contato com a operadora para adquirir a emissora o pay-per-view, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Rogério Corrêa narra a partida e Paulo Nunes, Henrique Fernandes e PC Oliveira comentam os lances.

Também dá para assistir ao jogo de futebol na plataforma de streaming GloboPlay, disponível apenas para assinantes. Se você já é membro, basta acessar com e-mail e a senha no celular, tablet, computador ou smartv, se o aparelho for compatível.

Se não é, acesse www.globoplay.globo.com e encontre o pacote ao seu bolso com valores entre R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

Como vem o Flamengo ao jogo de hoje?

Depois de empatar com o Corinthians na partida de ida pela final da Copa do Brasil, o Flamengo disputa a 32ª rodada do Brasileirão neste sábado, diante do Galo.

Em quarto lugar na tabela, o Rubro-Negro tem 52 pontos, conquistados em quinze vitórias, sete empates e nove derrotas com 50 gols marcados e 29 sofridos. Até aqui, o Flamengo tem o segundo melhor ataque e a quarta melhor defesa da temporada.

O técnico Dorival Junior deve optar pelos reservas no jogo deste sábado, já que tem a final durante a semana contra o Corinthians. Rodrigo Caio, Bruno Henrique e Pulgar são os lesionados.

De acordo com o portal GE, esta vai ser a escalação do Flamengo hoje: Santos; Ayrton Lucas, Pablo, Fabrício Bruno, Varela; João Gomes, Matheusinho, Victor Hugo; Everton, Marinho e Matheus França.

Último jogo de Flamengo x Atlético MG

A última vez que Atlético e Flamengo se enfrentaram foi em 13 de julho de 2022, na temporada atual, pela partida de volta nas oitavas de final da Copa do Brasil. O placar em 2 a 0 garantiu ao Rubro-Negro a classificação.

O Atlético venceu a partida de ida por 2 a 1, no Mineirão. Já a volta, no Maracanã, deu a vitória para o clube carioca já que fez gol no primeiro confronto e assim teve a vantagem.

Confira momentos do último jogo.