Que horas vai ser São Paulo x Flamengo hoje no Brasileirão (06/08)

Que horas vai ser São Paulo x Flamengo hoje é 20h30 (Horário de Brasília), válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Com promessa de bom futebol, equipes se enfrentam neste sábado, 06/08, no Estádio do Morumbi, na capital paulista, com transmissão ao vivo.

O tricolor paulista soma 26 pontos e está em 10º lugar na tabela. Já o Flamengo ocupa a 5ª posição e tem 33 pontos conquistados.

Que horas vai ser São Paulo x Flamengo hoje?

O jogo do São Paulo e Flamengo vai começar às oito e meia da noite, pelo horário de Brasília. O Premiere é responsável por transmitir a partida do Brasileirão neste sábado.

Com transmissão para todos os estados do país, o pay-per-view só está disponível em operadoras de TV por assinatura em valor extra na mensalidade. O pacote disponibiliza diferentes canais de futebol na programação.

Online, o streaming Globo Play retransmite a partida para o aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV.

Quem tem mais chances de ser campeão do Brasileirão?

O Palmeiras é quem tem a maior chance de ser campeão do Brasileirão em 2022, segundo dados do estudo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A porcentagem do Verdão até o início da vigésima primeira rodada é de 59.7%. Em segundo lugar vem o Corinthians, enquanto o Fluminense também aparece na lista.

Já o Flamengo, que está em quinto lugar na classificação, contabiliza 4.6%. As chances são muito pequenas de acordo com o estudo até o início do segundo turno mas, se a equipe de Dorival Junior continuar com o seu bom desempenho em campo, pode escalar até a parte de cima da tabela. O São Paulo, entretanto, possui a chance mínima de 0.092%.

Confira a seguir os principais números.

Palmeiras – 59.7%

Corinthians – 15.6%

Fluminense – 10.6%

Athletico PR – 4.9%

Flamengo – 4.6%

Internacional – 2.0%

Atlético MG – 1.2%

