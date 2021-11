Quem foi campeão da Série D: Aparecidense ganha campeonato de 2021

A Aparecidense é a campeã da Série D do Brasileirão em 2021. Neste sábado, 13/11, o elenco de Goiás ficou no empate em 1 a 1 com o Campinense mas com a vantagem do primeiro confronto, levantou o troféu no Estádio Annibal Batista de Toledo e fechou a temporada após conquistar o acesso. Confira o resultado do jogo e como foi a final.

Quem ganhou a final do Brasileirão Série D em 2021?

Assim como o clima de Goiás, a final começou quente com os dois times tendo boas chances. Os anfitriões levaram perigo aos rivais com Robert logo nos minutos iniciais, enquanto o Campinense só respondeu aos 15 com Felipe Ramon, parando em defesa espetacular do goleiro Pedro Henrique.

Em desvantagem, o elenco visitante precisava descontar o placar para quem sabe levar aos pênaltis. Até o final do primeiro tempo, o Campinense seguiu pressionando com Matheus Régis, Anselmo e Cleiton, mas sem sucesso. Sem nenhum gol, a partida seguiu para o intervalo.

No segundo tempo, o jogo tomou outra cara. Logo aos 7 minutos, Dione cabeceou de forma certeira para as redes de Pedro Henrique e abriu o placar em favor da Raposa. Porém, a Aparecidense seguiu levando perigo ao gol de Mauro, que precisou realizar boas defesas.

Aos 32, entretanto, Samuel recebeu de Robert que, de cara com o goleiro dos adversários, deixou o placar em 1 a 1 em Goiânia para colocar ainda mais fogo em campo. Até os acréscimos, o Campinense seguiu pressionando, mas não conseguiu descontar e, mesmo com o empate, o Aparecidense consagrou-se o primeiro campeão nacional da temporada 2021 ao vencer a Sére D.

Quem subiu para a Série C do Brasileirão?

As equipes de Aparecidense, Atlético-CE, Campinense e ABC subiram para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro depois de garantirem a classificação para a semifinal do torneio.

Por outro lado, Jacuipense, Santa Cruz, Paraná e Oeste foram rebaixados para a quarta e última divisão do Campeonato Brasileiro depois de terminarem em 9º e 10º lugar entre os grupos A e B na primeira fase da competição.

