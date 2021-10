Quem ganhou o jogo do Flamengo e Atlético MG? Veja como foi o duelo

Quem ganhou o jogo do Flamengo e Atlético Mineiro? No confronto dos favoritos, o Flamengo venceu o Atlético-MG por 1 a 0 neste sábado, 30/10, no Estádio Maracanã lotado pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gol de Michael, o elenco Rubro-Negro diminuiu a vantagem com o líder para dez pontos.

Quanto ficou o jogo? Confira o resultado do confronto entre Flamengo e Atlético MG

Como esperado, o jogo começou pegado. Os dois times começaram bem em campo e chegaram a apresentar perigo, mas foi o Flamengo quem abriu o placar aos 25 minutos em bela jogada de Isla para Bruno Henrique que, de cabeça, entregou para Michael e cara a cara com o goleiro Everson, encheu as redes.

Na metade da primeira etapa, a partida esfriou e os times não tiveram a mesma facilidade para atravessar o campo do que no início. O Atlético se manteve bem, com Hulk mostrando bom trabalho ao pressionar o time adversário em campo. Do outro lado, o Flamengo apertou a marcação e conseguiu segurar o resultado no intervalo.

No segundo tempo o jogo se mostrou cada vez mais quente. Porém, foi o Galo quem começou melhor nos gramados do Maracanã e levando perigo todos os minutos do confronto. Arana, aos 11 minutos, conseguiu acertar de cabeça a trave de Diego Alves, deixando a torcida do Rubro-Negro ansiosa.

A etapa seguiu morna com ataques dos dois lados, mas nada que surpreendesse. No finalzinho do jogo, o Galo seguiu firme no ataque para deixar o placar igual, mas não conseguiu e com o apito final, quem venceu o jogo de hoje do Brasileirão foi o Flamengo.

+ Entenda como funciona a segunda fase da Série C

Classificação do Brasileirão Série A 2021

A competição tem 38 rodadas e, após o término, a primeira equipe é a grande campeã, enquanto as quatro últimas são rebaixadas para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, tendo as quatro primeiras de sua tabela subindo até a elite para disputar o próximo ano.

1 Atlético-MG – 59 pontos

2 Flamengo – 49 pontos

3 Palmeiras – 49 pontos

4 Fortaleza – 49 pontos

5 Bragantino – 49 pontos

6 Internacional – 41 pontos

7 Corinhtians – 41 pontos

8 Fluminense – 39 pontos

9 Atlético-GO – 37 pontos

10 América-MG – 36 pontos

11 Santos – 35 pontos

12 Cuiabá – 35 pontos

13 Athletico-PR – 34 pontos

14 São Paulo – 34 pontos

15 Bahia – 33 pontos

16 Ceará – 33 pontos

17 Juventude – 30 pontos

18 Sport – 27 pontos

19 Grêmio – 26 pontos

20 Chapecoense – 13 pontos

Quando é o próximo jogo do Flamengo e Atlético-MG?

Pela 30ª rodada do Brasileirão, o Atlético Mineiro volta a jogar no próximo domingo, 07 de novembro, contra o América-MG em clássico mineiro no Estádio do Mineirão a partir das 16h (horário de Brasília).

Já o Flamengo retoma o elenco na segunda-feira, 08, para enfrentar a Chapecoense a partir das 20h, na Arena Condá.