Quem sobe para Série B 2023 direto da Série C no Brasileirão?

Clubes vão disputar a segunda divisão do futebol brasileiro no ano que vem junto com outros dezesseis

Quatro times garantem o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro na temporada que vem. Com o fim da fase no modelo quadrangular, as equipes disputam seis rodadas pela tão sonhada classificação até a segunda divisão, onde os dois primeiros de cada grupo avançam. Enquanto isso, quatro times foram rebaixados para a quarta divisão. Confira quem sobe para Série B 2023 e quais times ainda brigam.

Quem sobe para Série B 2023?

Até agora, o ABC é o único time que já está confirmado na Série B do Brasileirão 2023 até o fim da quinta rodada da segunda fase. O elenco venceu o Paysandu e garantiu-se na liderança do grupo B com onze pontos, sem poder ser alcançado na classificação.

Ainda podem garantir o acesso para a segunda divisão as equipes de Mirassol, Botafogo SP, Aparecidense, Vitória e Figueirense. A segunda fase da Série C do Brasileirão segue o sistema de quadrangular, onde somente os dois primeiros de cada grupo (A e B) avançam para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro do ano que vem.

O time do ABC, do Rio Grande do Norte, contabiliza 11 pontos e, por ser líder do grupo B sem poder ser eliminado, foi o primeiro a garantir o acesso de volta para a Série B. Ainda no mesmo grupo, Vitória e Figueirense tem chances de classificação.

Pelo grupo A, as equipes de Mirassol e Botafogo SP se enfrentam para saber quem vai subir de maneira direta na nova etapa do futebol brasileiro.

Entenda a situação de cada equipe até aqui na Série C.

GRUPO A:

Mirassol x Botafogo SP se enfrentam na segunda-feira (19/09) pela quinta rodada, às 20h. Quem vencer sobe para a Série B do Campeonato Brasileiro.

O Aparecidense venceu o Volta Redonda na quinta rodada e por isso chega na última rodada para brigar por uma vaga.

Sexta rodada (6ª rodada):

Mirassol x Aparecidense – Domingo, 25/09 às 17h

Volta Redonda x Botafogo SP – Domingo, 25/09 às 17h

GRUPO B:

– O ABC já está garantido na Série B do Brasileirão

– Vitória e Figueirense disputarão a última vaga do acesso na sexta e última rodada da segunda fase

– Paysandu está eliminado

Sexta rodada (6ª rodada):

Paysandu x Vitória – Sábado, 24/09 às 17h

Figueirense x ABC – Sábado, 24/09 às 17h

Quando é a final da Série C do Brasileirão?

A final da Série C do Brasileirão ainda não tem nada marcada. Os líderes de cada grupo brigam pelo título da terceira divisão em jogos de ida e volta, ou seja, cada um tem a oportunidade de jogar em casa pelo menos uma vez.

Assim que a segunda fase acabar e os finalistas estiverem confirmados, a CBF deve anunciar as datas da final.

De acordo com o regulamento da CBF, o mando de campo na partida de volta será dado para o clube que obter o maior número de pontos ganhos em toda a competição, além de vitórias e saldo de gols em todas as fases. O time que vencer será proclamado o campeão da Série C do Brasileirão, enquanto o adversário o vice-campeão.

Não tem gol fora de casa na final. Em caso de empate na soma dos placares, a disputa de pênaltis é que vai decidir quem será o vencedor da temporada na terceira divisão.

Quais clubes continuam na Série C?

Continuam na Série C para 2023 as equipes de Paysandu, Volta Redonda, Botafogo PB, Ypiranga, São José RS, Remo, Manaus, Confiança, Floresta e Altos.

Também continuam na terceira divisão do futebol as equipes que terminarem em terceiro lugar na fase quadrangular da Série C, a segunda fase. No entanto, só descobriremos quem serão os times que continuam na competição assim que a etapa acabar.

Subiram da Série D: América RN, São Bernardo, Pouso Alegre e Amazonas

Rebaixados da Série B: Indefinidos

Quem foi rebaixado para a Série D?

Os clubes de Atlético Cearense, Brasil de Pelotas, Ferroviário e Campinense foram rebaixados para a quarta e última divisão do Campeonato Brasileiro depois de terminarem de 17º ao 20º lugar na classificação do torneio.

Este ano, a fórmula da Série C está diferente. Os vinte elencos disputaram em pontos corridos por turno único, sem formação de grupos na primeira fase. Foram 19 rodadas onde cada vitória valeu três pontos e o empate um para os dois elencos.

Com isso, descem para a última divisão os quatro últimos da tabela, enquanto os oito primeiros se garantiram na segunda fase, o quadrangular pelo acesso até a Série B.

