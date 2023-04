Quem vai transmitir Chapecoense x Londrina hoje na Série B ao vivo - 23/04

Em duelo de conterrâneos na região sul do Brasil, o duelo entre Chapecoense x Londrina será disputado neste domingo, 23 de abril, às 15h30, horário de Brasília, na Arena Condá. A partida é válida pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A Chape ocupa a 17ª posição após perder para o Mirassol, enquanto o Londrina venceu o ABC e por isso está em nono lugar na classificação.

Onde vai passar Chapecoense x Londrina hoje

O jogo da Chapecoense x Londrina hoje terá transmissão ao vivo na BAND, Premiere, site da BAND e no GloboPlay ao vivo neste domingo.

A emissora da TV aberta transmite o duelo da Série B do Brasileirão para todo o Brasil hoje. É de graça para assistir e o torcedor só precisa sintonizar o canal com o controle remoto em seu televisor.

Quem já está acostumado pode assistir no Premiere, pay-per-view disponível apenas na Tv paga.

Mas e como assistir online?

Para acompanhar as emoções de Chapecoense x Londrina hoje dá para ver de graça no site da BAND (www.band.uol.com.br) no mesmo horário do jogo. É só sintonizar o portal, fazer o cadastro de maneira gratuita e ver pelo computador, celular ou tablet.

No GloboPlay só quem é assinante pode assistir. Basta acessar a plataforma com email e a senha do seu usuário e ver a transmissão em tempo real do Premiere. É preciso ter o pay-per-view no seu pacote.

Escalações de Chapecoense e Londrina

Chapecoense: Airton; Cris Silva, Victor Ramos, Rodrigo, Felipe Albuquerque; Gustavo Cazonatti, Giovanni Pavani, Bruno Nazário; Richard Rodrigues, Carlos Eduardo e Ribamar.

Londrina: Lucas Frigeri; Ezequiel, Patrick, Alexandre, Salomão; Carlos Eduardo, João Paulo, Higor, Paulinho; Vinicius Barata e Hugo.

A Chape não tem novas baixas em seu plantel.

O Londrina não terá Léo Morais, Lucas Coelho, Júnior Dutra, Clayton e Garraty.

Tem VAR na Série B?

Sim, a Série B do Campeonato Brasileiro conta com o VAR em todos os jogos da temporada. Neste domingo, o confronto entre Chapecoense x Londrina terá Jean Pierre Goncalves Lima como responsável por analisar todas as jogadas e possíveis penalidades.

Bruno Pereira Vasconcelos será o árbitro da partida ao lado dos auxiliares Edevan de Oliveira, Paulo de Tarso Bregalda Gussen e o quarto árbitro William Machado Steffen.

Segunda rodada da Série B do Brasileirão

Nove partidas serão realizadas neste fim de semana pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na temporada. Apenas o duelo entre Sport e Vila Nova foi desmarcado porque o time de Recife joga a final do Campeonato Pernambucano também neste fim de semana.

Sexta-feira, 21/04:

Atlético GO 2 x 1 CRB

Botafogo SP 1 x 0 Sampaio Corrêa

Ponte Preta 1 x 2 Criciúma

Sábado, 22/04:

Tombense 3 x 0 Ituano

Avaí x Mirassol

Novorizontino x Juventude

Ceará x Guarani

Domingo, 23/04:

Chapecoense x Londrina - 15h30

ABC x Vitória - 18h

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chapecoense (@chapecoensereal)

Leia também: Quem é o maior campeão do Campeonato Pernambucano?