Quem vai transmitir jogo do Galo hoje no Brasileirão (20/05/2023)

É dia de jogo do Galo hoje! Pela sétima rodada do Brasileirão, o Atlético Mineiro viaja até o Paraná para enfrentar o Coritiba no Estádio Couto Pereira neste sábado, 20 de maio, às 18h30, horário de Brasília. O duelo tem transmissão ao vivo para todos os estados hoje.

Enquanto o Coxa está na zona de rebaixamento em penúltimo lugar, o Galo ocupa a sexta posição com 10 pontos.

Onde vai passar jogo do Galo hoje ao vivo

O torcedor pode assistir o jogo do Galo hoje no Brasileirão no Premiere e GloboPlay. Dá para assistir em qualquer lugar do Brasil neste sábado.

É preciso ser cliente e ter o pay-per-view na programação da TV paga para acompanhar a partida ao vivo do Brasileirão hoje. Entre em contato com o seu operador para adquirir o pacote de canais.

No GloboPlay, quem tem o pacote “GloboPlay + canais ao vivo” ou “GloboPlay e Premiere” pode ver também pelo computador, celular, tablet ou smartv.

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Como vem as equipes?

Após a derrota no clássico Atletiba no último fim de semana, o Coritiba entra em campo neste sábado para tentar se recuperar. Penúltimo colocado e dentro da zona de rebaixamento, o Coxa tem dois pontos com dois empates e quatro derrotas, ou seja, ainda não venceu no Brasileirão.

Do outro lado, o Atlético Mineiro é o sexto colocado com 10 pontos, conquistados em três vitórias, um empate e duas derrotas na temporada. No entanto, além de disputar a primeira divisão, também precisa se concentrar na Copa do Brasil e Libertadores.

Há 6 jogos sem ganhar, Corinthians enfrenta o Flamengo

Escalações de Coritiba x Atlético MG

Para o embate deste sábado, o técnico Antônio Carlos Zago, não tem novos desfalques no plantel paranaense. Por isso, vai utilizar os principais jogadores contra o Galo.

Do outro lado, Coudet deverá poupar alguns titulares já que vai encarar o Furacão na Libertadores no meio da semana.

Coritiba: Gabriel Vasconcellos; Natanael, Bruno Viana, Henrique, Kuscevic, Victor Luís; Bruno Gomes, Robson Fernandes, Liziero; Boschollia e Rodrigo Pinho.

Atlético MG: Everson; Mariano, Nathan, Jemerson, Rubens; Otávio, Zaracho, Edenílson, Hyoran; Paulinho e Hulk.

Próximos jogos do Galo na temporada

O Atlético Mineiro disputa o Brasileirão, Copa do Brasil e a Libertadores na temporada. O time faz uma campanha regular nas três competições, pronto para buscar o título em cada uma das opções.

Confira os próximos jogos do Galo.

Atlético MG x Athletico PR | Libertadores

Terça-feira, 23 de maio às 19h

Quarta rodada do grupo G

Atlético MG x Palmeiras | Brasileirão

Domingo, 28 de maio às 18h30

Oitava rodada

Corinthians x Atlético MG | Copa do Brasil

Quarta-feira, 31 de maio às 21h30

Jogo de volta nas oitavas de final

