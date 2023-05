Quem vai transmitir jogo do Galo hoje na Libertadores (23/05)

É dia de clássico brasileiro na Libertadores! Atlético Mineiro e Athletico PR se enfrentam nesta terça-feira, 23 de maio, a partir das 19h, em partida válida pela quarta rodada do grupo G na competição. O jogo do Galo hoje será realizado no Estádio do Mineirão, com transmissão no serviço de streaming.

Onde vai passar jogo do Galo hoje ao vivo

O Paramount+ transmite com exclusividade no streaming o jogo do Galo hoje na Libertadores. O duelo começa às 19h, horário de Brasília, para todos os estados do Brasil. Nenhuma emissora vai exibir a partida.

Nivaldo Prieto narra a partida no Paramount. O serviço só está disponível apenas para clientes no computador ou aplicativo em qualquer dispositivo com acesso à internet. Por mês, o torcedor precisa desembolsar R$ 14,90.

Data: 23 de maio de 2023

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 19h (horário de Brasília)

Onde assistir jogo do Galo hoje: Paramount+

Como foi o último jogo do Galo e Athletico PR?

O último jogo entre Atlético Mineiro e Athletico PR foi em 29 de abril, pela terceira rodada do Brasileirão na temporada atual, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Com apenas 10 minutos no primeiro tempo, Hulk abriu o placar em favor do Galo. Até o intervalo o resultado não mudou. No segundo tempo, o atacante ampliou o resultado e, nos acréscimos, Vitor Roque diminuiu a diferença para o Athletico Paranaense.

O Furacão ainda teve um jogador expulso no segundo tempo, Alex Paulo. Com o resultado, o Athletico se manteve na parte de cima da classificação.

Escalações de Atlético MG x Athletico PR

Para o duelo desta terça-feira, na quarta rodada da Libertadores, tanto Atlético como Athletico deverão sacar os seus principais jogadores em campo para conquistarem os três pontos. A fase de grupos se encaminha para o fim e, com isso, os elencos brigam pela classificação.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Atlético MG: Everson; Saravia, Nathan Silva, Jemerson, Dodô; Battaglia, Edenílson, Patrick; Paulinho, Pavón e Hulk.

Técnico do Atlético: Eduardo Coudet

Athletico PR: Bento; Khellven, Thiago Heleno, Fernando, Zé Ivaldo; Hugo Moura, Erick, Christian; Canobbio, Pablo e Vitor Roque.

Técnico do Athletico PR: Paulo Turra

Grupo G na Libertadores

Com sete pontos, o Athletico Paranaense ocupa a liderança do grupo. O Alianza Lima é o vice-líder com quatro pontos enquanto o Atlético Mineiro é o terceiro colocado com três pontos, empatado com o Libertad.

O resultado do confronto nesta terça-feira pode alterar completamente a classificação do grupo. Somente o primeiro e o segundo na chave vão para as oitavas de final. O terceiro colocado carimba o passaporte para a segunda fase da Copa Sul-Americana na temporada.

No ano passado, o Galo chegou até as quartas de final, mas foi eliminado pelo Palmeiras nos pênaltis. Já o Furacão foi até a final e perdeu para o Flamengo.

GRUPO G – Libertadores

1 Athletico PR – 7 pontos

2 Alianza Lima – 4 pontos

3 Atlético MG – 3 pontos

4 Libertad – 3 pontos

Leia também:

Qual o salário do Vini Júnior no Real Madrid em 2023