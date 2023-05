Atlético enfrenta o Palmeiras neste domingo, no Estádio do Mineirão

Quem vai transmitir jogo do Galo hoje no Brasileirão – 28/05/2023

O Estádio do Mineirão será o palco do jogo do Galo hoje contra o Palmeiras neste domingo, 28 de maio, pela oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar às 18h30, horário de Brasília, em Belo Horizonte, com duas equipes na parte de cima da classificação.

O Verdão é o segundo colocado com 15 pontos, enquanto o Atlético Mineiro ocupa a sétima posição com 13 pontos.

A partida entre Atlético MG e Palmeiras neste domingo será transmitida no Premiere e GloboPlay ao vivo. A bola vai rolar às 18h30, horário de Brasília, pela oitava rodada do Brasileirão.

Nenhuma emissora da televisão aberta vai transmitir a partida neste domingo. O pay-per-view está disponível em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o seu operador para adquirir o pacote de canais de futebol.

O GloboPlay, serviço de streaming, está disponível para assinantes.

Horário: 18h30, seis e meia da tarde

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Onde assistir jogo do Galo hoje: Premiere e GloboPlay

Como estão as equipes?

Com 15 pontos, o Palmeiras é o segundo colocado na tabela de classificação do Brasileiro. O atual campeão contabiliza até aqui quatro vitórias e três empates, sem perder nenhum jogo. O time tem 16 gols marcados e apenas seis sofridos, com o melhor ataque da temporada. Se vencer, assume a liderança provisoriamente e desbanca o Botafogo.

Do outro lado, o Atlético Mineiro é o sétimo colocado com 13 pontos, somados em quatro vitórias, um empate e duas derrotas na competição. São 11 gols marcados e apenas seis sofridos, com a possibilidade de entrar no G-4 do Brasileirão com a vitória neste domingo.

Escalações de Atlético MG x Palmeiras

Os treinadores Coudet e Abel Ferreira vão escalar titulares e reservas neste domingo já que terão no meio da semana compromisso pela Copa do Brasil. O jogo começa às seis e meia da tarde, horário de Brasília, pelo Brasileirão.

O encontro de Atlético e Palmeiras é um dos mais aguardados por torcedores.

Atlético MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Jemerson, Rubens; Battaglia, Hyoran, Zaracho; Pavón, Paulinho e Hulk.

Técnico do Atlético: Eduardo Coudet

Palmeiras: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez, Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino, Raphael Veiga; Artur, Rony e Dudu.

Técnico do Palmeiras: Abel Ferreira

Arbitragem

Quem vai apitar o jogo do Galo hoje contra o Palmeiras é Braulio da Silva Machado, da FIFA, neste domingo pela oitava rodada do Brasileirão. Este é o terceiro jogo do Atlético que o árbitro apita e o segundo do Verdão.

Os auxiliares serão Kleber Lucio Gil, Alex dos Santos e o quarto árbitro Ronei Candido Alves. No VAR, árbitro de vídeo, o profissional será Rodrigo D Alonso Ferreira, responsável por analisar cada possível pênalti na partida, faltas graves e cartões amarelos e vermelhos.

É o tal do equilíbrio, né? Sábado decidido nos detalhes, com empates e vitórias apertadas! Curtiu? Te vejo amanhã! pic.twitter.com/VXrFobBpQR — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) May 28, 2023

