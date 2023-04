Saiba onde assistir o jogo do Santos hoje. Foto: Reprodução Raul Baretta/ Santos FC.

Torcedor pode assistir ao duelo do Brasileirão na TV paga e no serviço de streaming

Quem vai transmitir jogo do Santos x América hoje no Brasileirão - 29/04

O Santos recebe o América Mineiro neste sábado, 29/04, no Estádio Vila Belmiro, às 18h30 (Horário de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Confira onde assistir o jogo do Santos hoje e todos os detalhes da transmissão.

O Peixe vem de vitória contra o Botafogo de Ribeirão Preto, enquanto o América goleou o Nova Iguaçu. Ambos conquistaram a classificação para as oitavas de final na Copa do Brasil.

Onde vai passar jogo do Santos hoje ao vivo

A partida entre Santos e América será transmitida no Premiere e GloboPlay. Nenhum canal da televisão aberta vai exibir o duelo do Brasileirão neste sábado, 29/04.

Para assistir do conforto da sua casa, é só ligar a televisão e sintonizar no pay-per-view. Mas lembre-se que você deve entrar em contato com o operador para comprar o pacote de canais.

Para ver online, a opção do GloboPlay, streaming da Globo, e o aplicativo do Premiere, podem ser acessados por clientes das plataformas. Os valores variam de R$ 24,90 até R$ 89,90 por mês.

Data: 29 de abril de 2023

Local: Estádio Vila Belmiro - Santos (SP)

Onde assistir ao vivo jogo do Santos x América: Premire e GloboPlay

Horário do jogo: 18h30 (horário de Brasília)

Arbitragem

Quem vai apitar o jogo do Santos hoje é Anderson Daronco. Os auxiliares escalados foram Rafael da Silva Alves, Lucio Beiersdorf Flor e o quarto árbitro Matheus Delgado Candançan.

No VAR, árbitro de vídeo, o responsável vai ser Rafael Traci. Ele irá analisar todas as filmagens e conferir os possíveis lances de pênaltis, faltas e cartões vermelhos.

Escalações de Santos x América

Os dois times estão na zona de rebaixamento do Brasileirão. Por isso, o confronto deste sábado é importante para ambos os lados. Porém, tanto América como Santos vão disputar a fase de grupos da Copa Sul-Americana no meio da semana, o que significa que poderão poupar jogadores hoje.

Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo deste sábado:

Santos: João Paulo; Messias, Eduardo Bauermann, Nathan, Lucas Pires; Dodi, Rodrigo Fernández, Ângelo; Lucas Lima, Daniel Ruiz e Marcos Leonardo.

América MG: Matheus Cavichioli; Nino Paraíba, Potiguar, Eder, Marlon; Lucas Kal, Martinez, Matheusinho; Juninho, Everaldo e Aloísio.

Terceira rodada do Brasileirão

Dez partidas serão disputadas na terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Sábado, 29/04:

Coritiba x São Paulo - 16h30

Fortaleza x Fluminense - 16h30

Palmeiras x Corinthians - 18h30

Santos x América MG - 18h30

RB Bragantino x Cruzeiro - 18h30

Atlético MG x Athletico PR - 21h

Domingo, 30/04:

Flamengo x Botafogo - 16h

Internacional x Goiás - 18h30

Cuiabá x Grêmio - 18h30

Segunda-feira, 01/05:

Vasco x Bahia - 20h

Escala definida! ✅ Saiu a lista da arbitragem para os jogos da terceira rodada do #CampeonatoDoBrasileiro🔰 pic.twitter.com/9IcLdJnatt — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) April 28, 2023

