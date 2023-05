Quem vai transmitir jogo do Vasco hoje e horário do Brasileirão - 01/05

Nesta segunda-feira, 1º de maio, o jogo do Vasco hoje vai ser contra o Bahia pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. A bola vai rolar às 20h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela televisão e online.

O Cruz Maltino está em sétimo lugar com quatro pontos, enquanto o Bahia vem na 19ª posição sem pontos marcados neste início de competição.

Qual canal vai transmitir jogo do Vasco hoje

O torcedor pode assistir o jogo do Vasco hoje nos canais SporTV e Premiere, disponíveis em operadoras de TV por assinatura em todo o Brasil.

Sem transmissão na TV aberta, o torcedor tem que ser cliente dos canais pagos para acompanhar ao vivo a partida do seu sofá em casa. Pegue o controle, sintoniza e curta a transmissão.

O Premiere, pay-per-view, é necessário comprar por valor extra na mensalidade. Os pacotes vão de R$ 59,90 até R$ 89,90 para comprar avulso.

Como assistir Vasco online ao vivo

Para acompanhar a transmissão entre Vasco e Bahia na internet, o torcedor tem que ser assinante do GloboPlay ou do próprio Premiere.

Dá para assistir a programação de ambos os canais ao vivo a plataforma do GloboPlay. É necessário ter os pacotes "GloboPlay + canais ao vivo e Premire" ou "GloboPlay e Premiere" por valores distintos.

No Premiere, o torcedor pode acompanhar a retransmissão no celular, tablet ou smartv no próprio aplicativo.

Arbitragem

O experiente árbitro Flavio Rodrigues de Souza vai apitar o jogo do Vasco hoje contra o Bahia pela terceira rodada do Brasileirão. Os auxiliares vão ser Marcelo Carvalho Van Gasse, Fabrini Bevilaqua Costa e o quarto árbitro Tarcizo Pinheiro Caetano.

No VAR, árbitro de vídeo, o responsável vai ser Daniel Nobre Bins. O profissional vai analisar cada um dos lances envolvendo possível pênalti, faltas e cartões amarelos e vermelhos.

Escalações de Vasco x Bahia

O resultado entre o jogo do Vasco hoje e Bahia é importante para os dois lados. O triunfo faz o Cruz Maltino brigar na parte de cima da classificação, enquanto o Tricolor deixará a zona de rebaixamento. Por isso, ambos os elencos colocarão os seus melhores jogadores em campo.

Confira as prováveis escalações:

Vasco: Léo Jardim; Pumita Rodríguez, Robson, Léo Pelé, Lucas Piton; Rodrigo, Andrey Santos, Jair; Alex Teixeira, Gabriel Pec e Pedro Raul.

Bahia: Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Kanu, Vitor Hugo, Jacaré; Acevedo, Yago Felipe, Cauly, Matheus; Biel e Everaldo.

Vasco vai jogar em São Januário

Depois de dois anos, o Vasco está de volta ao Estádio São Januário no Brasileirão da Série A. O elenco carioca ficou dois anos na segunda divisão e, por isso, a torcida promete cantar alto durante toda a partida nesta segunda-feira.

De acordo com o portal GE, o estádio vem recebendo melhorias desde os telões até o gramado. A arquibancada também passa por trocas e pinturas, mas apenas em alguns pedaços.

