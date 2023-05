Quem vai transmitir jogo do Vasco online no Brasileirão ao vivo – 27/05

O Fortaleza recebe o Vasco neste sábado, 27 de maio, na Arena Castelão, em confronto válido pela oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar no jogo do Vasco hoje às 16h, horário de Brasília, entre duas equipes que precisam dos três pontos.

O Leão está em 11ª posição com 10 pontos, vindo de derrota para o América. O time cearense precisa da vitória para seguir rumo à parte de cima da tabela. Já o Vasco, 17º colocado, tem que somar três pontos para escapar da zona de rebaixamento.

Como assistir jogo do Vasco hoje online ao vivo

A partida entre Fortaleza e Vasco será transmitida no Premiere e GloboPlay neste sábado. Para assistir pelo computador ou celular, o torcedor precisa ser cliente de ambas as opções.

No Premiere, além de acompanhar pela TV fechada, o torcedor tem a opção de ver o duelo do Brasileirão pelo próprio aplicativo no dispositivo móvel. Dá para ver se você é assinante avulso do pay-per-view ou na operadora de TV paga.

Outra opção é o GloboPlay, serviço de streaming. É necessário ter o pacote “GloboPlay e Premiere” ou “GloboPlay + canais ao vivo e Premiere”, assim é possível ver a transmissão com imagens do Premiere em tempo real. O GloboPlay pode ser encontrado no site (www.globoplay.globo.com) por diferentes valores por mês.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Onde assistir jogo do Vasco hoje: Premiere e GloboPlay

Quem são os times na zona de rebaixamento do Brasileirão?

Até o início da oitava rodada do Brasileirão, ocupam a zona de rebaixamento o Vasco, Corinthians, América Mineiro e o Coritiba, desde a 17ª posição até o lanterna respectivamente.

O Vasco tem apenas uma vitória, três empates e três derrotas. Se não ganhar neste sábado, vai continuar na zona de rebaixamento e sem chances de sair tão cedo.

O Vasco abre a degola com seis pontos, em 17º colocado. Já o Corinthians é o segundo com cinco, enquanto o América soma quatro pontos na penúltima colocação. Com a vitória contra o Fortaleza na última rodada, o Coelho conseguiu sair da lanterna.

Já o Coxa permanece na lanterna com dois pontos apenas, sem vitórias no Brasileirão.

Escalações de Fortaleza x Vasco

Como o Fortaleza entra em campo no meio da semana para enfrentar o Palmeiras na Copa do Brasil, o técnico Vojvoda deverá utilizar reservas e titulares neste sábado.

Do lado do Vasco, nenhum compromisso está marcado no meio da semana e, por isso, o elenco carioca tem a liberdade de testar os principais atletas.

Fortaleza: João Ricardo; Titi, Ceballos, Lucas Crispim, Tinga; Caio Alexandre, Lucas Sasha, Calebe; Tomás Pochettino, Moisés e Marin Lucero.

Técnico do Fortaleza: Juan Pablo Vojvoda.

Vasco: Léo Jardim; Pumita Rodríguez, Manuel Capasso, Léo Pelé, Lucas Piton; Jair, Barros, Galarza; Gabriel Pec, Alex Teixeira e Figueiredo.

Técnico do Vasco: Maurício Barbieri.

📋 Relacionados para o duelo com o Fortaleza, neste sábado, no Castelão.#FORxVAS#VascoDaGama pic.twitter.com/zKlLsVxBSL — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 26, 2023

Arbitragem

Quem vai apitar o jogo do Vasco hoje contra o Fortaleza é Edina Alves Batista, árbitra FIFA, neste sábado em confronto válido pela oitava rodada do Brasileirão. A profissional já apitou um jogo do Fortaleza e Vasco nesta temporada.

Os auxiliares vão ser Neuza Ines Back, Leila Naiara Moreira da Cruz e o quarto árbitro Antonio Magno Lima Cordeiro.

No VAR, árbitro de vídeo, Thiago Duarte Peixoto será o responsável por analisar todos os lances da partida envolvendo possível pênalti, cartões vermelhos e amarelos e faltas graves.

