RB Bragantino x América-MG: onde assistir, horário e escalações – 27/11

A bola vai rolar neste sábado, 27/11, pelo confronto entre RB Bragantino x América-MG a partir das 19h30 (horário de Brasília), jogando no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 36ª rodada do Brasileirão na temporada. Dessa maneira, confira as informações e saiba onde assistir ao jogo do RB Bragantino x América-MG hoje.

Onde assistir RB Bragantino x América-MG: O confronto entre RB Bragantino e América-MG hoje terá transmissão ao vivo da plataforma Premiere 2, disponível em operadoras por assinatura no site ou pelo aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, cidade de Bragança Paulista, no Brasil

TV: Sem transmissão

LiveStream: Premiere 2

Depois de perder a final da Copa Sul-Americana no último fim de semana, o RB Bragantino volta aos gramados neste sábado pelo Campeonato Brasileiro pronto para virar as páginas da temporada. Ocupando a sexta posição, pode terminar provisoriamente o dia na quarta posição se ganhar, considerando que já venceu até o momento treze jogos, empatou outros treze e perdeu oito.

Enquanto isso, o América-MG também faz uma boa temporada. Em décimo com 45 pontos, o elenco mineiro venceu até aqui onze confrontos, empatou doze e foi derrotado em também em onze, por isso, espera entrar em campo neste sábado com todo o gás necessário para trazer para casa os três pontos e continuar assim subindo na classificação.

Relembre como foi a partida do primeiro turno na temporada do Brasileirão.

Escalações de RB Bragantino x América-MG:

Os anfitriões não podem contar com Natan, suspenso, além de Lucas Evangelista, Ramires, Realpe e Raul, lesionados. Já os mineiros

RB BRAGANTINO: Cleiton; Edimar, Léo Ortiz, Fabricio Bruno, Aderlan; Artur, Jadsom, Cuello, Helinho; Ytalo, Praxedes

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Léo Ortiz, Aderlan, Potiguar, Patric; Lucas Kal, Azevedo, Alê, Juninho, Ademir; Zaráte

