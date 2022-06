RB Bragantino x Coritiba: onde assistir hoje, transmissão e horário (15/06)

Equipes disputam a décima segunda rodada na parte de cima do Brasileirão nesta quarta-feira

Pela décima segunda rodada do Brasileirão, o RB Bragantino recebe o Coritiba nesta quarta-feira, 15 de junho, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Com a bola rolando a partir das 19h (Horário de Brasília), descubra onde assistir RB Bragantino x Coritiba hoje em todo o país.

Com um complicado início de temporada, o Bragantino empatou com o Cuiabá em 1-1, fora casa. Ocupando a 12ª posição com catorze pontos no Brasileirão, o elenco paulista busca retomar o bom desempenho para buscar a parte de cima da tabela e se afastar da degola.

O Coxa, por outro lado, perdeu a invencibilidade em casa ao perder para o Palmeiras por 2-0 no último fim de semana. Com o resultado, o grupo caiu para a 7ª posição com quinze pontos. Se garantir os três pontos hoje, pode lutar novamente pelo G4 da competição.

Onde assistir RB Bragantino x Coritiba hoje na TV?

O jogo do RB Bragantino x Coritiba hoje será transmitido no Premiere (Pay-per-view).

Com transmissão exclusiva, o Premiere é o grande responsável por exibir o confronto do Brasileirão nesta quarta-feira para todos os usuários do país. Basta sintonizar e curtir ao vivo o jogo.

Para quem não possui o Premiere na TV paga, o Globo Play, serviço de streaming da emissora, pode ser a opção para curtir o futebol da rodada. A plataforma está disponível através do celular, tablet, computador ou na smart TV.

Informações do jogo RB Bragantino x Coritiba hoje:

Data: 15/06/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique

Onde assistir: Premiere

+Classificação do Brasileirão 2022: tabela da Série A após 11ª rodada

Escalações RB Bragantino x Coritiba hoje:

Aderlan e Helinho seguem lesionados, enquanto Carlos Eduardo, Maycon e Leandrinho estão lesionados.

Escalação do RB Bragantino: Cleiton; Natan, Ramon, Léo Ortiz, Hurtado; Ramires, Praxedes, Raúl; Sorriso, Ytalo e Artur. Técnico: Mauricio Barbieri

Thonny Anderson foi expulso na última rodada e por isso não está apto para jogar. Já Andrey segue lesionado.

Escalação do Coritiba: William; Henrique, Natanael, Luciano Castán, Guilherme Biro; Bernardo, Robinho, Val; Alef Manga, Igor Paixão e Martínez. Técnico: Gustavo Morínigo

Palpite RB Bragantino x Coritiba

Pela décima segunda rodada, o confronto entre Braga e Coritiba talvez seja um dos mais equilibrados dentro de campo.

O elenco paulista joga em casa e, embora acumule duas partidas sem perder, tem deixado a desejar tanto em seu lado ofensivo como também na defesa. O desempenho imprevisível sob o comando do técnico Barbieri, inclusive, foi alvo de protestos da torcida de Bragança Paulista.

Já o Coritiba, por outro lado, chegou para disputar a Série A cheio de confiança depois de conquistar o acesso diretamente da segunda divisão. Mesmo após a derrota para o Palmeiras no fim de semana, o Coxa promete dar trabalho aos adversários, com um ataque afunilado com Alef Manga e Igor Paixão.