RB Bragantino x Santos: onde assistir jogo do Santos hoje no Brasileirão – 28/05

RB Bragantino e Santos disputam a oitava rodada do Brasileirão neste domingo, 28 de maio, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O jogo do Santos hoje começa às 18h30, horário de Brasília, e terá transmissão ao vivo para todos os estados do país.

Peixe e Bragantino ocupam a 11ª e 12ª posição respectivamente na classificação. O resultado neste domingo dará aos clubes a possibilidade de uma melhor colocação.

Como assistir jogo do Santos hoje no Brasileirão ao vivo

O torcedor pode assistir o jogo do Santos hoje e RB Bragantino no SporTV e Premiere neste domingo, às 18h30, em qualquer estado do Brasil ao vivo.

O duelo do Brasileirão será transmitido com exclusividade na TV paga entre os dois canais. O pay-per-view está disponível por valor extra na mensalidade, assim como no site (www.premiere.globo.com).

Quem gosta de assistir online só precisa sintonizar o GloboPlay, serviço de streaming para assinantes.

Data: 28 de maio de 2023

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Onde assistir jogo do Santos hoje: SporTV, Premiere e GloboPlay

Escalações de RB Bragantino x Santos

O Santos terá o compromisso de volta no meio da tabela, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Já o Bragantino deverá utilizar todos os titulares no confronto já que não jogará outra competição.

Confira a provável escalação dos times no jogo de hoje:

RB Bragantino: Cleiton; Leo Realpe, Luan Patrick, Hurtado, Juninho Capixaba; Jadsom, Eric Ramires, Lucas Evangelista; Bruno Gonçalves, Helinho e Eduardo Sasha (Pedro Caixinha).

Santos: João Paulo; Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim, Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Lucas Lima, Dodi; Ângelo, Deivid e Soteldo (Odair Hellmann).

Quantas rodadas são disputadas no Brasileirão?

Vinte clubes disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 38 rodadas entre pontos corridos, disputados em dois turnos entre dezenove rodadas cada. Já foram sete rodadas, agora faltam 31 rodadas na temporada.

O primeiro colocado na classificação será o campeão brasileiro, enquanto os quatro últimos serão rebaixados para a segunda divisão do futebol brasileiro. Além disso, na parte de cima da classificação, os quatro primeiros vão para a Libertadores, enquanto vagas na Copa Sul-Americana serão distribuídas.

O Santos e o RB Bragantino ocupam o meio da tabela com 11 e 10 pontos respectivamente, em 11º e 10º colocação.

Oitava rodada do Brasileirão

A bola vai rolar em dez partidas na oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série A neste fim de semana.

Sábado, 27/05:

Fortaleza 2 x 0 Vasco

Athletico PR 1 x 2 Grêmio

Cuiabá 1 x 1 Coritiba

Flamengo 1 x 1 Cruzeiro

São Paulo 2 x 1 Goiás

Domingo, 28/05:

Internacional x Bahia – 16h

Corinthians x Fluminense – 16h

Atlético MG x Palmeiras – 18h30

RB Bragantino x Santos – 18h30

Botafogo x América MG – 19h

É o tal do equilíbrio, né? Sábado decidido nos detalhes, com empates e vitórias apertadas! Curtiu? Te vejo amanhã! pic.twitter.com/VXrFobBpQR — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) May 28, 2023



