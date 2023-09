Resultado Corinthians feminino e Ferroviária: placar do jogo de ida final

Corinthians e Ferroviária empataram em 0 x 0, em Araraquara, no primeiro jogo da final do Brasileirão feminino. Veja o resultado do Corinthians feminino hoje completo e quando será a volta.

Placar do Corinthians feminino x Ferroviária

O primeiro tempo em Araraquara foi bastante acirrado entre Corinthians e Ferroviária. As visitantes tiveram chances de abrir o placar sob os gritos da torcida, enquanto a Locomotiva teve bom número em passe de bola e assegurou-se de marcar.

Nenhum dos times teve grandes chances de gols. Gabi Portilho chegou bem aos 9 minutos, bateu cruzado e a bola foi pela linha de fundo. Duda Sampaio, aos 16, assustou a goleira Luciana, enquanto aos 25 minutos a guarda-redes das anfitriãs saiu errado, Vic Albuquerque aproveitou mas Luciana fez uma defesa extraordinária para salvar.

O primeiro tempo do resultado Corinthians feminino hoje seguiu cá e lá, em bons momentos para os dois clubes, mas nenhuma tentativa real de gol que fizesse a torcida cantar.

No segundo tempo, o jogo começou morno, sem grandes tentativas. O Corinthians passou a mostrar força e a pressionar a partir dos 20 minutos com Lelê, Jheniffer e Vic Albuquerque. Aos 31, Jheniffer acertou em cheio as redes da goleira da Ferroviári após belíssima jogada do Timão, mas a bandeirinha acertou o impedimento no lance.

O Corinthians foi melhor na reta final, enquanto as jogadoras da Ferroviária pareciam cansadas em campo. Fernandinha ficou cara a cara com a goleira Luciana aos 39, mas o impedimento foi marcado novamente. Nos acréscimo, pressão total do Corinthians, mas nada mudou, o empate em 0 a 0 definiu o resultado do Corinthians feminino na final do Brasileirão feminino.

Quem vai apitar o segundo jogo da final?

A veterana Edina Alves Batista, da FIFA, é quem vai apitar o jogo de volta entre Corinthians e Ferroviária, na final do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. A paranaense de 43 anos tem um longo currículo entre torneios estaduais, nacionais e também internacional, incluindo a Copa do Mundo.

Edina nasceu em Goiorê, no Paraná, e estudou Educação Física. Começou como jogadora de basquete até fazer o curso de arbitragem em 1999, de acordo com o jornal Lance. Edina iniciou o seu trabalho como árbitra em divisões inferiores do futebol e amadoras em seu estado, e hoje integra o quadro da FIFA.

Em 2019, na Copa do Mundo da França de futebol feminino, Edina participou de quatro partidas, incluindo a semifinal entre Inglaterra e França. Na Copa do Mundo do Catar, a brasileira também estava presente. Na Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia, em 2023, Edina também trabalhou.

Completam o quadro de arbitragem as assistentes Neuza Ines Back, Fabrini Bevilaqua Costa, o quarto árbitro Fernanda dos Santos Ignacio de Souza, e Daiane Muniz no VAR. Agora, após o resultado do Corinthians feminino no primeiro jogo, Edina se prepara para apitar o segundo confronto.

Onde vai ser o jogo de volta na final do Brasileirão feminino entre Corinthians x Ferroviária?

A partida de volta entre Corinthians e Ferroviária na final do Brasileirão feminino vai ser no domingo, 10 de setembro, na Neo Química Arena, na capital paulista. A bola rola às 16h, horário de Brasília, com transmissão na Globo e Sportv para todo o país, além da retransmissão de forma gratuita no Globoplay.

Com o empate no primeiro duelo, está tudo aberto. Quem vencer a partida fica com a taça da temporada, com vantagem para o Timão que joga em casa.

Em caso de empate na soma dos placares entre as duas partidas, o regulamento da CBF prevê que as cobranças de pênaltis determinem o grande campeão brasileiro da temporada.

Corinthians x Ferroviária

Data: domingo, 10/09

Horário: 16h

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: Globo e Sportv

Como comprar ingresso para a final do Brasileirão feminino?

O Corinthians disponibilizou os ingressos para a segunda final nas plataformas www.fieltorcedor.com.br e www.ingressoscorinthians.com.br, sem bilheteria física. O jogo será na Neo Química Arena, em Itaquera, na cidade de São Paulo. Os valores vão de R$ 22 a R$ 70, com descontos para sócios da Fiel Torcedor.

Os setores disponíveis são o Norte, Sul, Leste e Oeste superior e inferior em locais diferentes no estádio. Chegue com até uma hora antes do início da partida, com direito a estacionamento.

Norte Engov – R$ 22,00

Sul Doril – R$ 22,00

Leste Superior Neosaldina – R$ 34,00

Leste Inferior Lateral Epocler – R$ 46,00

Leste Inferior Central Epocler – R$ 46,00

Oeste Superior Benegrip – R$ 46,00

Oeste Inferior Corner Buscopan – R$ 46,00

Oeste Inferior Lateral Buscopan – R$ 58,00

Oeste Inferior Central Buscopan – R$ 70,00

Quem tem mais títulos do Brasileirão Feminino?

Com quatro títulos, o Corinthians é o maior campeão brasileiro no futebol feminino. Na temporada 2018, o elenco consagrou-se como a melhor equipe do Brasil pela primeira vez ao derrotar o Rio Preto, time extinto.

Mais tarde, levantou a taça nos anos de 2000, 2021 e 2022, atual campeão brasileiro. O alvinegro coleciona dois vices, em 2017 e 2019. Esta é a sétima final consecutiva do clube paulista.

Já a Ferroviária tem dois títulos, em 2014 e 2019, o último em cima do Timão. A seguir, a lista completa dos maiores campeões do futebol feminino no Brasileirão.

Corinthians - 4 títulos brasileiros feminino

2018, 2020, 2021 e 2022

Ferroviária - 2 títulos brasileiros feminino

2014 e 2019

Santos - 1 título brasileiros feminino

2017

Flamengo - 1 título brasileiros feminino

2016

Rio Preto - 1 título brasileiros feminino

2015

Centro Olímpico - 1 título brasileiros feminino

2013

