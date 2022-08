Resultado do jogo do Corinthians: Timão empata com Avaí em 1 x 1

Para a decepção do torcedor, o resultado do jogo do Corinthians contra o Avaí foi o empate. Por 1 x 1, as equipes somam apenas um ponto na noite deste sábado, 6 de agosto, no Estádio Ressacada, pela 21ª rodada do Brasileirão. Os gols foram de Bissoli e Balbuena em disputa acirrada dentro de campo. Confira os gols do confronto e como foi a disputa.

O Corinthians continua na vice-liderança com 39 pontos, enquanto o Avaí segue em 16º com 22 pontos.

A noite de sábado não foi saiu como o Corinthians planejava. Isso porque diante do Avaí, no Ressacada, os times não saíram do 1 x 1, com gols de Balbuena e Bissoli, pela 21ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Corinthians não conseguiu diminuir a diferença com o líder Palmeiras.

Sob o comando de Vitor Pereira, o Corinthians foi para campo com: Cássio; Rafael Ramos, Gil, Balbuena, Fábio Santos; Roni, Giuliano; Roger Guedes e Gustavo Mosquito.

Noite de sábado, e a torcida catarinense fez questão de marcar presença no Estádio Ressacada. Logo no início da partida entre Corinthians e Avaí a chuva apareceu. Já no quesito futebol, o duelo teve em seus primeiros minutos equilíbrio e poucas emoções.

Róger Guedes foi o primeiro a chegar, mas a bola foi por cima do gol aos 7 minutos. O Avaí respondeu, mas sem grandes chances de perigo para a defesa alvinegra.

Na metade de etapa, o jogo seguiu morno no Ressacada. O Avaí, no entanto, aparecia melhor do que o Corinthians mesmo com todas as dificuldades ofensivas. Aos 25 minutos, Pottker teve a primeira chance clara ao receber lance de Bruno Silva. O atacante, no entanto, mandou a bola longe do gol de Cássio.

A partir dos 30 minutos, o jogo começou a ficar quente. Os dois elencos mostraram certa melhora em campo até que, aos 35, Balbuena atropelou Pottker dentro da área e, no mesmo instante, o árbitro assinalou o pênalti em favor do Avaí. Os jogadores corintianos reclamaram, mas nada mudou.

Bissoli assumiu a responsabilidade e abriu o placar na Ressacada. Até o intervalo, o Corinthians mostrou uma melhora significativa com Róger Guedes em boa chance aos 37 minutos, mas a posição de impedimento foi assinalada. Gil também chegou muito bem de cabeça, mas o goleiro Vladimir defendeu.

O jogo segui para o intervalo com o Avaí vencendo por 1 a 0.

Gol do Avaí

Para tentar melhorar o lado ofensivo do Corinthians, o técnico Vitor Pereira trocou Fábio Santos por Yuri Alberto, deixando a nova contratação ao lado de Róger Guedes e Gustavo Mosquito.

A mudança surtiu efeito. No início do segundo tempo, o Corinthians teve certa superioridade dentro de campo durante os primeiros tempos. O próprio Yuri, no primeiro minuto da etapa, teve chance perigosa. O atacante recebeu a bola de Róger Guedes e bateu com perigo, mas sem sucesso. Roni, aos 5 minutos, também chegou bem, mas o impedimento foi marcado.

O Timão não parou por aí. A grande chance saiu aos 10 minutos com Róger Guedes. Ao receber passe de Yuri Alberto, o atacante disparou até a área do Avaí e, sozinho, encheu as redes do goleiro Vladimir. No entanto, o bandeirinha assinalou o impedimento. Com muita chuva e reclamação, o VAR verificou o lance e o gol foi anulado.

A bola seguiu nos pés dos jogadores corintianos. Giuliano também teve boa chance aos 17 minutos, cabeceando para fora. No minuto seguinte, o meia deixou o campo para a entrada de Fausto Vera, enquanto Renato Augusto substituiu Roni.

Vilão no primeiro tempo, herói no segundo. Em cobrança de escanteio, Renato Augusto mandou a bola para a área e, Balbuena, presente no ataque, subiu para desviar a bola até o gol de Vladimir, deixando a defesa sem chances. O resultado jogo do Corinthians e Avaí foi para 1 a 1.

Até o acréscimo final no segundo tempo, o Timão seguiu pressionando o Avaí em todos os instantes. Mesmo com a vantagem em campo, o grupo paulista não conseguiu mudar o placar.

Devido à sinalizadores na torcida do Corinthians, o jogo chegou a ficar paralisado por 5 minutos. Como resultado, o árbitro assinalou oito minutos de acréscimos.

Com nada mais a mudar, o resultado do jogo do Corinthians hoje foi o empate com o Avaí em 1 a 1.

Qual é o próximo jogo do Corinthians?

O próximo jogo do Corinthians está marcado para a próxima terça-feira, 9 de agosto, contra o Flamengo, pelas quartas de final da Libertadores da América.

A partida vai começar às 21h30, pelo horário de Brasília, no Estádio do Maracanã. Este é o segundo jogo das equipes, enquanto o primeiro teve a vitória do Flamengo por 2 a 0, com gols de Arrascaeta e Gabigol.

Quem vencer garante vaga na semifinal da competição. Lembrando que não tem gol fora de casa na Libertadores, ou seja, as marcações tem o mesmo valor tanto dentro como fora de casa.

