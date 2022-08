Confira o resultado do jogo do Flamengo e São Paulo. Foto: Reprodução / Paula Reis / CRF

São Paulo e Flamengo disputaram a 21ª rodada do Brasileirão neste sábado, no Morumbi

Resultado do jogo do Flamengo hoje: Mengo vence Tricolor por 2 x 0

Resultado do jogo do Flamengo hoje: Mengo vence Tricolor por 2 x 0

O Rubro-Negro venceu mais uma no Brasileirão! Pela 21ª rodada da competição, o resultado do jogo do Flamengo hoje foi vitória em cima do São Paulo por 2 x 0 neste sábado, 6 de agosto, no Estádio do Morumbi. Com gols de Lázaro e Gabigol, o elenco carioca ficou ainda mais próximo da liderança. Confira como foi a partida e os gols.

Essa é a quinta vitória seguida do Flamengo no Brasileirão, enquanto o São Paulo acumula seis jogos sem vencer.

Resultado do jogo do Flamengo hoje foi vitória contra o São Paulo

Não há dúvidas de que sempre que São Paulo e Flamengo se enfrentam, o resultado é bom futebol dentro de campo. Neste sábado, pela 21ª rodada do Brasileirão, não poderia ser diferente. Quem levou a melhor foi o Flamengo, que venceu o tricolor por 2 x 0, com gols de Lázaro e Gabigol, no Estádio do Morumbi.

O time garantiu os três pontos e subiu para a 3ª posição na tabela, com 36 pontos. Enquanto isso, o São Paulo continua em 11º lugar com 26 pontos.

Sob o comando de Dorival Junior, o Flamengo foi para campo com: Santos; Fabrício Bruno, Matheusinho, Pablo, Ayrton Lucas; Victor Hugo, Diego, Vidal;

Como foi o jogo do Resultado do jogo do Flamengo e São Paulo hoje no Brasileirão?

A torcida tricolor aproveitou o sábado à noite para torcer e apoiar o seu time do coração no Estádio do Morumbi. Entretanto, o apoio parece não ter surtido muito efeito dentro de campo. Foi o Flamengo quem começou melhor, buscando toda e qualquer chance de ataque ao rival.

Não demorou para o Rubro-Negro abrir o placar. Com apenas 7 minutos, o garoto Lázaro foi o responsável por dar a vantagem aos visitantes. Victor Hugo aproveitou o lançamento de Ayrton Lucas e, em desvio, passou a bola para o jovem da base que, de cabeça, abriu o placar.

Com a vantagem no placar, o Flamengo pareceu relaxar, o que fez com que o São Paulo aproveitasse os espaços no primeiro tempo para tentar empatar. A primeira chance clara do tricolor saiu aos 15 minutos com Marcos Guilherme. O atacante mandou a bola no travessão do goleiro Santos, levando a torcida presente à loucura.

A partir da metade da primeira etapa, o jogo passou a ficar equilibrado. O Flamengo reagiu com Everton Cebolinha aos 18 minutos, enquanto o tricolor chegou bem com Marcos Guilherme e Galoppo. Até aqui, os anfitriões garantiram-se com maior posse de bola.

Na reta final, o Flamengo mostrou pressão total em cima do tricolor com Ayrton Lucas mandando a bola nas mãos de Felipe Alves, aos 34 minutos. O goleiro do São Paulo foi o destaque do primeiro tempo, enquanto Santos sequer trabalhou.

Assim, o resultado jogo do Flamengo hoje seguiu para o intervalo.

Assista ao gol a seguir.

¡GOOOOOOOOOL DE #FLAMENGO! ⚽️ Dos cabezazos en el área es gol 😎. Lázaro abrió la cuenta para el Mengão a los siete minutos de juego 👏@SaoPauloFC 0⃣🆚1⃣ @Flamengo #SAOxFLA pic.twitter.com/Mx04T4mYEQ — Brasileirão Play (@BrasileiraoPlay) August 6, 2022

No segundo tempo, Rogério Ceni decidiu colocar Calleri em campo para buscar o resultado. Deu certo, o São Paulo teve um início de partida melhor do que foi a primeira etapa. Galoppo e Calleri apareceram bem na área adversária, mas sem sucesso.

O São Paulo reagiu aos 10 minutos com Calleri. O argentino chegou bem pelo lado direito, cabeceando para a defesa de Santos, a primeira em todo o confronto. Um minuto depois, o Flamengo respondeu com Marinho. O atacante recebeu bola de Everton mas, mesmo dentro da área do tricolor, não conseguiu dominar.

O jogo mudou completamente a partir da metade da etapa. Com mudanças em ambos os times, o cenário era outro. O São Paulo cresceu, enquanto o Flamengo colocou os seus titulares e passou a responder em grandes lances. Lázaro pressionou a defesa tricolor aos 27, obrigando o goleiro Felipe Alves a realizar boa defesa. Já Arrascaeta, que deixou o banco de reservas, mandou a bola por cima do gol do São Paulo aos 34 minutos.

Marcos Guilherme respondeu para os anfitriões aos 37 minutos, mas o chute fraco sequer levou perigo até o gol de Santos. Com quatro minutos de acréscimos, o duelo seguiu morno e sem grandes emoções, diferente do que foi todo o duelo neste sábado pelo Brasileirão.

Até que, aos 49 minutos, Everton Ribeiro aproveitou o erro da defesa do São Paulo. Gabigol aproveitou e, sozinho na área, encheu as redes do goleiro Felipe, matando o jogo para o Flamengo.

Gol o gol, o resultado do jogo do Flamengo hoje fechou em 2 a 0 contra o tricolor.

Gol do Flamengo! Gabigol fecha o caixão… #SAOxFLA

São Paulo 0 x 2 Flamengo pic.twitter.com/Bm3rjxLAEp — CENTRAL DO FLAMENGO (@CENTRALDOFLA2) August 7, 2022

Qual é o próximo jogo do São Paulo e do Flamengo?

As equipes voltam a jogar na próxima semana, entre confrontos da Libertadores e Copa Sul-Americana, entre os jogos de volta nas quartas de final.

O Flamengo recebe o Corinthians no Estádio do Maracanã na terça-feira, 9 de agosto, a partir das 21h30 (Horário de Brasília). No primeiro jogo das quartas, o Mengo levou a melhor por 2 a 0, com gols de Arrascaeta e Gabigol.

Já o São Paulo entra em campo na quarta-feira, 10 de agosto, a partir das 19h15 (horário de Brasília), contra o Ceará. A partida acontece na Arena Castelão, pelo jogo de volta nas quartas de final. No primeiro confronto, venceu por 1 a 0, com gol Nikão.

Quem vencer garante vaga na semifinal das competições. Lembrando que não tem gol fora de casa na Libertadores e Sul-Americana, ou seja, as marcações tem o mesmo valor tanto dentro como fora de casa.

Leia também: Camisa da Seleção Brasileira na Copa 2022: lançamento e modelos