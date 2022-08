Palmeiras e Goiás disputaram a 21ª rodada do Brasileirão neste domingo, no Allianz Parque, em São Paulo

Resultado do jogo do Palmeiras hoje: Verdão vence Goiás por 3 x 0

Líder absoluto no Brasileirão, o Verdão somou mais três pontos! O resultado do jogo do Palmeiras hoje foi a vitória por 3 x 0 contra o Goiás neste domingo, 7 de agosto, no Allianz Parque. Pela 21ª rodada do torneio, os gols foram de Mayke, Raphael Veiga e Atuesta, garantindo vantagem na liderança da classificação. Confira como foi a partida e os gols.

O Palmeiras segue na liderança com 45 pontos, enquanto o Goiás vem na 13ª posição com 25 pontos.

Resultado do jogo do Palmeiras hoje é vitória contra o Goiás no Brasileirão

Com a vitória no resultado do jogo do Palmeiras hoje, o alviverde aumentou a sua invencibilidade no Brasileirão para seis rodadas. Líder com 45 pontos, o time está cada vez mais perto de conquistar o título da temporada. Neste domingo, 7 de agosto, o Palmeiras venceu o Goiás por 3 x 0, com gols de Mayke, Raphael Veiga e Atuesta, no Allianz Parque.

Sob o comando de Abel Ferreira, o Palmeiras foi para campo com: Weverton; Mayke. Gustavo Gómez, Luan, Vanderlan; Zé Rafael, Gabriel Menino, Wesley, Raphael Veiga; Scarpa e Rafael Navarro.

Como foi o jogo do Resultado do jogo do Palmeiras hoje no Brasileirão?

Domingo é considerado o dia oficial do futebol, ou seja, dia de apoiar o time do coração. Com o Allianz Parque lotado, a equipe entrou confiante com o apoio da torcida.

Logo nos minutos iniciais do primeiro tempo, o cenário já mostrou o que do confronto dali para frente. Só deu Verdão, com a primeira boa chance aos 10 minutos em jogada com Raphael Veiga e Wesley. O meia acabou se atrapalhando e, em seguida, Wesley mandou a bola por cima do gol.

Caetano conseguiu responder em boa oportunidade de cabeça aos 12 minutos, obrigando Weverton a realizar boa defesa. Reynaldo tentou abrir o placar para os visitantes, mas novamente falhou.

Com a superioridade dentro de campo, o Palmeiras conseguiu o seu primeiro gol aos 19 minutos. Mayke recebeu bola de Dudu e, dentro da área, acertou em cheio as redes do goleiro Tadeu.

Assista ao gol a seguir no vídeo.

A quantidade de atletas que chega na transição ofensiva do Palmeiras. Olha o Wesley e o Zé (acho) afundando a zaga pro Mayke vir de trás e soltar o balaço. Que gol! pic.twitter.com/U4g3vGdOAO — Futebol Total (@Totalfute) August 7, 2022

Com vantagem no placar, a confiança do Palmeiras só aumentou. Os donos de casa seguiram dominando o jogo sem maiores problemas. As finalizações subiram para o Verdão e, aos poucos as jogadas foram se construindo. Foi aí que, aos 48 minutos, a bola bateu no braço de Wesley e, após revisão no VAR, o pênalti foi assinalado para o Palmeiras.

Raphael Veiga assumiu a responsabilidade e, com facilidade, marcou o segundo no placar.

O gol de Raphael Veiga para ampliar o placar para o Palmeiras! pic.twitter.com/HUvaW4BlY5 — Murilo Dias (@mmurilodias) August 7, 2022

No segundo tempo, o Palmeiras optou por manter o mesmo ritmo de jogo. Em apenas 2 minutos, Rafael Navarro levou perigo ao goleiro Tadeu. O atacante recebeu de Scarpa e, de cabeça, assustou a defesa adversária. Luan também tentou ampliar o placar, até Diego, do Goiás, chegar bem na área do Verdão aos 11 minutos, mandando a bola na linha de fundo.

Rony, que deixou o banco de reservas e entrou apenas no segundo tempo, teve boa oportunidade aos 13 minutos até ser bloqueado por Reynaldo.

A partir da metade da segunda etapa, o grupo alviverde optou por diminuir o ritmo, enquanto o Goiás continuou tentando alcançar a defesa do rival e quem sabe até mesmo o empate. Renato Junior, aos 25 minutos, assustou Weverton em boa jogada dentro da área. A bola foi pelo lado direito do goleiro palmeirense.

Tadeu foi o destaque do Goiás no segundo tempo. Aos 34, o guarda redes impediu a cabeçada na bola de José Lopez. Porém, aos 37, o profissional só não conseguiu segurar o foguete de Atuesta que, ao deixar o banco de reservas, encheu o pé e, de fora da área, marcou o terceiro do Palmeiras.

Sem tempo para mais nada, o resultado do jogo do Palmeiras hoje foi a vitória por 3 x 0 contra o Goiás.

Palmeiras 3×0 Goiás ⚽️ Atuesta

👞 Danilo pic.twitter.com/P0d97KBrVt — Gols Diário | Olho no fixado 👀 (@DiarioGols) August 7, 2022

Qual é o próximo jogo do Palmeiras?

O Palmeiras volta a jogar na próxima quarta-feira, 10 de agosto, pelo jogo de volta nas quartas de final da Libertadores da América, contra o Atlético Mineiro, no Allianz Parque para buscar a vaga na semifinal. A partida vai começar às 21h30 (Horário de Brasília).

No primeiro jogo das quartas da Liberta, Galo e Palmeiras empataram em 2 a 2, jogando no Mineirão. Agora, quem vencer a partida está garantido na semifinal da competição. Lembrando que não tem gol fora de casa este ano e, em caso de igualdade no placar, a disputa de pênaltis é quem vai decidir.

Pelo Brasileirão, o Verdão joga em

